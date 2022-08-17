https://sputnikarabic.ae/20220817/التيار-الصدري-في-العراق-يعلن-عدم-مشاركته-في-الحوار-السياسي-الذي-دعا-إليه-الكاظمي-1066514275.html
التيار الصدري في العراق يعلن عدم مشاركته في الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي
التيار الصدري في العراق يعلن عدم مشاركته في الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي
أعلن التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، عدم مشاركته في الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:04+0000
2022-08-17T11:04+0000
2022-08-17T11:04+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال المكتب الخاص للصدر في بيان له: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وعقد قادة الكتل السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي دعا، أمس الثلاثاء، قادة القوى السياسية بالبلاد إلى الاجتماع في مقر الحكومة لبدء حوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.وقال الكاظمي، في بيان: "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد".ودعا الكاظمي أيضا "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تؤجل-البت-بدعوى-حل-البرلمان--1066513199.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
التيار الصدري في العراق يعلن عدم مشاركته في الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي
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أعلن التيار الصدري في العراق، اليوم الأربعاء، عدم مشاركته في الحوار الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الخاص للصدر في بيان له: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وعقد قادة الكتل السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي
بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي دعا، أمس الثلاثاء، قادة القوى السياسية بالبلاد إلى الاجتماع في مقر الحكومة لبدء حوار وطني
، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد.
وقال الكاظمي، في بيان: "من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره؛ أدعو الإخوة قادة القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء؛ للبدء في حوار وطني جاد".
ودعا الكاظمي أيضا "كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني".
ويعاني العراق
منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.