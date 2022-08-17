https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-والإمارات-تشتريان-ديونا-للحكومة-الأمريكية-بعد-امتناعهما-لأشهر-1066534167.html
السعودية والإمارات تشتريان ديونا للحكومة الأمريكية بعد امتناعهما لأشهر
السعودية والإمارات تشتريان ديونا للحكومة الأمريكية بعد امتناعهما لأشهر
عاد اثنان من أغنى اقتصادات النفط، السعودية والإمارات، إلى سوق السندات الأكثر أهمية في العالم (الخزانة الأمريكية) للمرة الأولى منذ شهور. 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T14:56+0000
2022-08-17T14:56+0000
2022-08-17T14:56+0000
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وبفضل عائدات نفطية غير متوقعة تقدر بنحو 818 مليار دولار هذا العام وحده، امتنعت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات إلى حد كبير عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وبحسب الوكالة، انتهت فترة التوقف الطويلة في يونيو/ حزيران، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات رسمية، حيث زادت حيازة السعودية بمقدار 4.5 مليار دولار - أكبر زيادة منذ صيف 2020 - إلى ما يزيد قليلا على 119 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. لا يزال ذلك قرب أدنى مستوى منذ عام 2017.فيما أضافت الإمارات، التي انخفضت حيازاتها بأكثر من الثلث منذ يونيو 2021، 1.6 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. يرجع خبراء الإقبال مجددا على هذه الديون إلى أنه "في فترة الضغوط التضخمية، يزداد تفضيل الأصول الدولارية".انخفضت حيازات السعودية من سندات الخزانة بأكثر من 35% منذ أوائل عام 2020. وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق من هذا العام إن المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من دخلها النفطي في حساب جاري حكومي حتى نهاية عام 2022 وعندها ستقرر كيفية استخدام الأموال.
https://sputnikarabic.ae/20220817/السعودية-وأوزبكستان-توقعان-اتفاقيات-اقتصادية-بقيمة-12-مليار-دولار-1066526388.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
السعودية والإمارات تشتريان ديونا للحكومة الأمريكية بعد امتناعهما لأشهر
تابعنا عبر
عاد اثنان من أغنى اقتصادات النفط، السعودية والإمارات، إلى سوق السندات الأكثر أهمية في العالم (الخزانة الأمريكية) للمرة الأولى منذ شهور.
وبفضل عائدات نفطية غير متوقعة تقدر بنحو 818 مليار دولار هذا العام وحده، امتنعت الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات إلى حد كبير عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة
"بلومبيرغ".
وبحسب الوكالة، انتهت فترة التوقف الطويلة في يونيو/ حزيران، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات رسمية، حيث زادت حيازة السعودية بمقدار 4.5 مليار دولار - أكبر زيادة منذ صيف 2020 - إلى ما يزيد قليلا على 119 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية. لا يزال ذلك قرب أدنى مستوى منذ عام 2017.
فيما أضافت الإمارات، التي انخفضت حيازاتها بأكثر من الثلث منذ يونيو 2021، 1.6 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. يرجع خبراء الإقبال مجددا على هذه الديون إلى أنه "في فترة الضغوط التضخمية، يزداد تفضيل الأصول الدولارية".
انخفضت حيازات السعودية من سندات الخزانة بأكثر من 35% منذ أوائل عام 2020. وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق من هذا العام إن المملكة تعتزم الاحتفاظ بمليارات الدولارات من دخلها النفطي
في حساب جاري حكومي حتى نهاية عام 2022 وعندها ستقرر كيفية استخدام الأموال.