https://sputnikarabic.ae/20220818/إصابة-جندي-إسرائيلي-برصاص-زميله-خلال-اقتحام-نابلس-1066556493.html
إصابة جندي إسرائيلي برصاص زميله خلال اقتحام نابلس
إصابة جندي إسرائيلي برصاص زميله خلال اقتحام نابلس
تعرض جندي إسرائيلي لإصابة برصاص زميله عن طريق الخطأ، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام نابلس. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T07:41+0000
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ونقلت قناة "كان" العبرية أن جندي أطلق الرصاص الحي على صدر زميله عن طريق الخطأ، إلا أن السترة الواقية ضد الرصاص منعت اختراق الرصاص صدره.وأشارت إلى أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، مؤكدة أن السترة تسببت في "تفادي كارثة".واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، معزز بعشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك لتامين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية فيه الذي يعتبرونه مقدسا في الديانة اليهودية.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس".من جانبها، قالت "القناة 13" الإسرائيلية، إنه "بعد انقطاع قرابة شهرين: مئات المستوطنين يتوجهون الليلة لاقتحام منطقة قبر يوسف في نابلس، المرة الماضية التي حدث فيها الاقتحام أصيب قائد لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) العقيد روعي تسافيغ، برصاصة أطلقها إبراهيم النابلسي الذي تمت تصفيته مؤخرا".وقتل فتى فلسطيني وأصيب 35 آخرين خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.واندلعت مواجهات في قلب مدينة نابلس وأمام مخيم بلاطة، علاوة على وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية.وأطلق مسلحون فلسطينيون، الليلة، النار صوب حافلات كانت تقل المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحماية قوات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ شهرين.
https://sputnikarabic.ae/20220818/الخارجية-الفلسطينية-تدين-قتل-إسرائيل-شابا-في-نابلس-وتطالب-بحماية-دولية-للفلسطينيين-1066555597.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم
إصابة جندي إسرائيلي برصاص زميله خلال اقتحام نابلس
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تعرض جندي إسرائيلي لإصابة برصاص زميله عن طريق الخطأ، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام نابلس.
ونقلت قناة "كان
" العبرية أن جندي أطلق الرصاص الحي على صدر زميله عن طريق الخطأ، إلا أن السترة الواقية ضد الرصاص منعت اختراق الرصاص صدره.
وأشارت إلى أن الجندي أصيب بجروح طفيفة، مؤكدة أن السترة تسببت في "تفادي كارثة".
واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، معزز بعشرات الآليات العسكرية المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك لتامين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف
لأداء صلوات تلمودية فيه الذي يعتبرونه مقدسا في الديانة اليهودية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "قوات الجيش وحرس الحدود تعمل على تأمين اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس".
من جانبها، قالت "القناة 13" الإسرائيلية، إنه "بعد انقطاع قرابة شهرين: مئات المستوطنين يتوجهون الليلة لاقتحام منطقة قبر يوسف
في نابلس، المرة الماضية التي حدث فيها الاقتحام أصيب قائد لواء السامرة (شمال الضفة الغربية) العقيد روعي تسافيغ، برصاصة أطلقها إبراهيم النابلسي الذي تمت تصفيته مؤخرا".
وقتل فتى فلسطيني وأصيب 35 آخرين
خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس.
واندلعت مواجهات في قلب مدينة نابلس وأمام مخيم بلاطة، علاوة على وقوع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية.
وأطلق مسلحون فلسطينيون، الليلة، النار صوب حافلات كانت تقل المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بحماية قوات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ شهرين.