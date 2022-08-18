https://sputnikarabic.ae/20220818/استطلاع-للرأي-يظهر-تقدم-ليز-تروس-في-سباق-رئاسة-الوزراء---1066586037.html
استطلاع للرأي يظهر تقدم ليز تروس في سباق رئاسة الوزراء
استطلاع للرأي يظهر تقدم ليز تروس في سباق رئاسة الوزراء
أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر اليوم الخميس، (18أغسطس/ آب) تقدم وزيرة الخارجية البريطانية ليزتروس في السباق لتولي منصب رئيس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T14:30+0000
2022-08-18T14:30+0000
2022-08-18T14:30+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560968_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_da766097167c63c4ce441c88b45a70d0.jpg
ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" بالتعاون مع شبكة "سكاي نيوز"، فإن تروس تحتل صدارة السباق وتتقدم على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بـ 32 نقطة، فقد دعمها 66 % من أعضاء حزب المحافظين، بينما أيد 34 % سوناك، من دون أن يأخذ في الاعتبار الـ 13 في المئة من الأعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.ويصوت أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم نحو 200 ألف هذا الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت لتحديد من سيحل مكان جونسون كزعيم للحزب، وبالتالي كرئيس للوزراء، وهو ما سيحسم في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.وقال نحو 57 في المائة من أعضاء الحزب (معظمهم من الذكور والبيض والأكبر سنا) إنهم صوتوا بالفعل، بينما لم يفعل 38 في المائة ذلك. وتدعي ليز تروس، البالغة من العمر 47 عاما، التي تتبنى مواقف يمينية، أنها مارغريت تاتشر المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/منع-لاعبي-كرة-قدم-أفريقيين-من-دخول-بريطانيا-1066534857.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1065560968_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_a5c8997be3b13e3512b18b8543a60f1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
استطلاع للرأي يظهر تقدم ليز تروس في سباق رئاسة الوزراء
تابعنا عبر
أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر اليوم الخميس، (18أغسطس/ آب) تقدم وزيرة الخارجية البريطانية ليزتروس في السباق لتولي منصب رئيس الوزراء في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" بالتعاون مع شبكة "سكاي نيوز"، فإن تروس تحتل صدارة السباق وتتقدم على منافسها وزير المالية السابق ريشي سوناك بـ 32 نقطة، فقد دعمها 66 % من أعضاء حزب المحافظين، بينما أيد 34 % سوناك، من دون أن يأخذ في الاعتبار الـ 13 في المئة من الأعضاء الذين لم يتخذوا قرارهم بعد.
وتمحورت المناظرات الحادة التي شهدتها الأسابيع الأخيرة بين المرشحين لخلافة جونسون، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتوتر، إذ تجاوز التضخم 10 في المئة، فيما شهد عدد من القطاعات إضرابات في مواجهة تآكل القدرة الشرائية.
ويصوت أعضاء حزب المحافظين
البالغ عددهم نحو 200 ألف هذا الصيف، عن طريق البريد أو عبر الإنترنت لتحديد من سيحل مكان جونسون كزعيم للحزب، وبالتالي كرئيس للوزراء، وهو ما سيحسم في الخامس من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال نحو 57 في المائة من أعضاء الحزب (معظمهم من الذكور والبيض والأكبر سنا) إنهم صوتوا بالفعل، بينما لم يفعل 38 في المائة ذلك. وتدعي ليز تروس، البالغة من العمر 47 عاما، التي تتبنى مواقف يمينية، أنها مارغريت تاتشر المقبلة.