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https://sputnikarabic.ae/20220817/تايوان-تنفذ-مناورات-عسكرية-جديدة-ردا-على-الضغوط-الصينية-لإعادة-التوحيد-1066518522.html
تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد
تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد
تجري تايوان (الصينية) تدريبات عسكرية لإظهار قدرتها على مقاومة ضغوط بكين التي تؤكد سيادتها على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد جولات جديدة من المناورات... 17.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-17T11:58+0000
2022-08-17T11:58+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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تأتي التدريبات اليوم الأربعاء، قبالة مقاطعة هوالين الواقعة في جنوب شرق الصين، بعد أيام من إطلاق صواريخ صينية وتوغلات في البحر والمجال الجوي لتايوان بواسطة سفن وطائرات من جيش التحرير الشعبي، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، للصحفيين في قاعدة هوالين الجوية: "ندين بشدة الاستفزازات العسكرية المستمرة للصين الشيوعية حول بحر وجو تايوان والتي تقوض السلام الإقليمي".فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، إن الصين تستخدم الزيارات الأخيرة لأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "كذريعة لتصعيد محاولاتها لترهيب تايوان لقبول ما تسميه شروطها لإعادة التوحيد السلمي".تعتبر الصين الجزيرة مقاطعة تابعة لسيادتها وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافًا بسيادتها.فرضت الصين يوم الثلاثاء حظرا على التأشيرات وعقوبات أخرى على الشخصيات السياسية التايوانية. لا تمارس الصين أي سلطة قانونية فعالة على تايوان وليس من الواضح ما هو التأثير الذي سيكون للعقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20220817/الخارجية-الروسية-المواجهة-المحتملة-بين-أمريكا-والصين-بشأن-تايوان-تؤدي-إلى-تفاقم-الوضع-الاقتصادي-1066505977.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

تايوان تنفذ مناورات عسكرية جديدة ردا على الضغوط الصينية لإعادة التوحيد

11:58 GMT 17.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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تجري تايوان (الصينية) تدريبات عسكرية لإظهار قدرتها على مقاومة ضغوط بكين التي تؤكد سيادتها على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، بعد جولات جديدة من المناورات الصينية.
تأتي التدريبات اليوم الأربعاء، قبالة مقاطعة هوالين الواقعة في جنوب شرق الصين، بعد أيام من إطلاق صواريخ صينية وتوغلات في البحر والمجال الجوي لتايوان بواسطة سفن وطائرات من جيش التحرير الشعبي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية، سون لي فانغ، للصحفيين في قاعدة هوالين الجوية: "ندين بشدة الاستفزازات العسكرية المستمرة للصين الشيوعية حول بحر وجو تايوان والتي تقوض السلام الإقليمي".
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08:35 GMT
فيما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية، جوان أو، إن الصين تستخدم الزيارات الأخيرة لأعضاء الكونغرس الأمريكي بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "كذريعة لتصعيد محاولاتها لترهيب تايوان لقبول ما تسميه شروطها لإعادة التوحيد السلمي".
تعتبر الصين الجزيرة مقاطعة تابعة لسيادتها وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافًا بسيادتها.
فرضت الصين يوم الثلاثاء حظرا على التأشيرات وعقوبات أخرى على الشخصيات السياسية التايوانية. لا تمارس الصين أي سلطة قانونية فعالة على تايوان وليس من الواضح ما هو التأثير الذي سيكون للعقوبات.
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