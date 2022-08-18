https://sputnikarabic.ae/20220818/الدفاع-الروسية-وصول-ثلاث-طائرات-من-طراز-ميغ-31-مزودة-بصواريخ-كينجال-إلى-كالينينغراد-1066571707.html
الدفاع الروسية: وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" إلى كالينينغراد
الدفاع الروسية: وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" إلى كالينينغراد
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية إلى قاعدة "تشكالوفسك" في منطقة كالينينغراد. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:04+0000
2022-08-18T11:04+0000
2022-08-18T11:35+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، 18 أغسطس / آب 2022، وكجزء من تنفيذ إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم نقل ثلاث طائرات "ميغ-31" مزودة بصواريخ كينجال، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينغراد".وأضاف البيان "المهام القتالية لطائرات "ميغ-31" المسلحة بصواريخ كينجال سيتم تنظيمها على مدار الساعة في مطار تشكالوفسك".خلال الرحلة، تم تنسيق العمل والتفاعل مع الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية السادسة وجيش الدفاع الجوي، وكذلك الطيران البحري لأسطول البلطيق
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روسيا
الدفاع الروسية: وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" إلى كالينينغراد
11:04 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 11:35 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، وصول ثلاث طائرات من طراز "ميغ 31" مزودة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية إلى قاعدة "تشكالوفسك" في منطقة كالينينغراد.
موسكو - سبوتنيك. وصرحت وزارة الدفاع في بيان: "اليوم، 18 أغسطس / آب 2022، وكجزء من تنفيذ إجراءات الردع الاستراتيجي الإضافية، تم نقل ثلاث طائرات "ميغ-31" مزودة بصواريخ كينجال، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى مطار تشكالوفسك في منطقة كالينينغراد".
وأضاف البيان "المهام القتالية لطائرات "ميغ-31" المسلحة بصواريخ كينجال سيتم تنظيمها على مدار الساعة في مطار تشكالوفسك".
خلال الرحلة، تم تنسيق العمل والتفاعل مع الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية السادسة وجيش الدفاع الجوي، وكذلك الطيران البحري لأسطول البلطيق