https://sputnikarabic.ae/20220818/الطيران-الروسي-يصفي-السواد-الأعظم-من-عناصر-كتيبة-في-الجيش-الأوكراني-في-أفدييفكا-1066574156.html
الطيران الروسي يصفي السواد الأعظم من عناصر كتيبة في الجيش الأوكراني في أفدييفكا
الطيران الروسي يصفي السواد الأعظم من عناصر كتيبة في الجيش الأوكراني في أفدييفكا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي دمر كتيبة من لواء مشاة ميكانيكي أوكراني في منطقة أفدييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T11:58+0000
2022-08-18T11:58+0000
2022-08-18T11:58+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1047302282_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_4cad7c524e5a8548c122c57161da290f.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة للصحفيين: "إن استخدام الطيران التكتيكي التابع للقوات الجو- فضائية الروسية في مدينة أفدييفكا، أفقد الكتيبة السابعة والثلاثين التابعة للواء المشاة الميكانيكي السادس الأوكراني، قدرتها القتالية تمامًا، بسبب تجاوز الخسائر في الأرواح التي تكبدتها هذه الوحدة نسبة 60%.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة فقط بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20220817/راجمة-غراد-الروسية-تقمع-مدفعية-قيصر-الفرنسية-على-محور-خاركوف-1066546978.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/19/1047302282_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96a7a7865c5d1591a860b52b704a8509.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
رصد عسكري, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
الطيران الروسي يصفي السواد الأعظم من عناصر كتيبة في الجيش الأوكراني في أفدييفكا
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران الروسي دمر كتيبة من لواء مشاة ميكانيكي أوكراني في منطقة أفدييفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث زادت خسائر هذه الوحدة عن النصف.
موسكو- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الوزارة للصحفيين: "إن استخدام الطيران التكتيكي التابع للقوات الجو- فضائية الروسية في مدينة أفدييفكا، أفقد الكتيبة السابعة والثلاثين التابعة للواء المشاة الميكانيكي السادس الأوكراني، قدرتها القتالية تمامًا، بسبب تجاوز الخسائر في الأرواح التي تكبدتها هذه الوحدة نسبة 60%.
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد قررت قيادة مجموعة "دونيتسك" التعبوية - التكتيكية الأوكرانية سحب ما تبقى من هذه الكتيبة إلى الخطوط الخلفية للقيام بإعادة تشكيلها.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ التي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية
، تقوم القوات المسلحة فقط بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.