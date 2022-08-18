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https://sputnikarabic.ae/20220818/سلطات-منطقة-زابوروجيه-تعطل-المحطة-النووية-سيؤدي-إلى-أزمة-طاقة-في-أوكرانيا-1066596119.html
سلطات منطقة زابوروجيه: تعطل المحطة النووية سيؤدي إلى "أزمة طاقة" في أوكرانيا
سلطات منطقة زابوروجيه: تعطل المحطة النووية سيؤدي إلى "أزمة طاقة" في أوكرانيا
قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن إغلاق محطة الطاقة النووية في المقاطعة سيؤدي إلى أزمة طاقة في أوكرانيا. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T18:42+0000
2022-08-18T18:54+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال روغوف على الهواء في قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إذا تحدثنا عن الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي، فستبدأ أزمة طاقة على الفور بالنسبة لهم، لأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تنتج من 25 إلى 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستخدمها هذه المناطق، الآن هذه الحصة أكبر من ذلك، وحتى وقت قريب، بلغ حجم الكهرباء المزودة من محطة الطاقة النووية (ما قيمته) 70-72 مليون روبل يوميًا".وشدد على أن محطة الطاقة النووية تعمل حتى الآن بنسبة 17-20% فقط من طاقتها الإجمالية، ولكن حتى الآن لم يتم إيقاف تشغيلها.وختم المسؤول: "أزمة طاقة ستبدأ في أوكرانيا في حال حدوث هذا السيناريو".
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-تجري-حوار-مع-الأمم-المتحدة-والوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-بشأن-زيارة-محطة-زابوروجييه--1066550144.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

سلطات منطقة زابوروجيه: تعطل المحطة النووية سيؤدي إلى "أزمة طاقة" في أوكرانيا

18:42 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 18:54 GMT 18.08.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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قال عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن إغلاق محطة الطاقة النووية في المقاطعة سيؤدي إلى أزمة طاقة في أوكرانيا.
وقال روغوف على الهواء في قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "إذا تحدثنا عن الأراضي التي يسيطر عليها زيلينسكي، فستبدأ أزمة طاقة على الفور بالنسبة لهم، لأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية تنتج من 25 إلى 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستخدمها هذه المناطق، الآن هذه الحصة أكبر من ذلك، وحتى وقت قريب، بلغ حجم الكهرباء المزودة من محطة الطاقة النووية (ما قيمته) 70-72 مليون روبل يوميًا".
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وأشار روغوف إلى أن الإمدادات من محطة الطاقة النووية تحل جميع المشاكل الملحة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أن كييف تصدر الكهرباء، وتجني المال لنفسها.
وشدد على أن محطة الطاقة النووية تعمل حتى الآن بنسبة 17-20% فقط من طاقتها الإجمالية، ولكن حتى الآن لم يتم إيقاف تشغيلها.

وأكد روغوف: "إيقاف المفاعل ليس مشكلة، فهو يستغرق من خمس إلى عشر ثوان ولكن بعد ذلك سيتعين تبريده لمدة عامين، وهذا عن طريق ضخ ملايين الأمتار المكعبة التي سيتعين طردها بعيدًا حتى لا تحدث عملية خطيرة".

وختم المسؤول: "أزمة طاقة ستبدأ في أوكرانيا في حال حدوث هذا السيناريو".
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