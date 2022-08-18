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https://sputnikarabic.ae/20220818/عمار-الحكيم-يصل-إلى-السعودية-غداة-مؤتمر-القوى-السياسية-بشأن-الأزمة-التي-يشهدها-العراق-1066558444.html
عمار الحكيم يصل إلى السعودية غداة مؤتمر القوى السياسية بشأن الأزمة التي يشهدها العراق
عمار الحكيم يصل إلى السعودية غداة مؤتمر القوى السياسية بشأن الأزمة التي يشهدها العراق
استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T08:08+0000
2022-08-18T08:08+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاستقبال حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي".وحضر الحكيم، أمس الأربعاء، مؤتمرا للقوى السياسية العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، للنقاش بشأن الأزمة التي يشهدها العراق حاليا، والذي تم الاتفاق فيه على حل جميع الأزمات من خلال الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر الانتخابات المبكرة.ودعا المجتمعون "التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه"، حاثين على وقف كل أشكال التصعيد الميداني أو السياسي.لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".وكان الكاظمي دعا قادة القوى السياسية إلى الاجتماع في مقر الحكومة لحوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي، كما دعا كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.وبعدها طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بتأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل، في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تشكيل حكومة جديدة.ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
https://sputnikarabic.ae/20220817/اجتماع-الكاظمي-بالكتل-السياسية-هل-يضع-العراق-على-طريق-حل-الأزمة-1066535847.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار العراق اليوم

عمار الحكيم يصل إلى السعودية غداة مؤتمر القوى السياسية بشأن الأزمة التي يشهدها العراق

08:08 GMT 18.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEرئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاستقبال حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن الحملي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة عبدالستار هادي الجنابي".
مظاهرات مناهضة للحكومة في مدينة البصرة، العراق يونيو/ حزيران 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
اجتماع الكاظمي مع الكتل السياسية... هل يضع العراق على طريق حل الأزمة؟
أمس, 16:02 GMT
وحضر الحكيم، أمس الأربعاء، مؤتمرا للقوى السياسية العراقية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، للنقاش بشأن الأزمة التي يشهدها العراق حاليا، والذي تم الاتفاق فيه على حل جميع الأزمات من خلال الحوار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع عبر الانتخابات المبكرة.
ودعا المجتمعون "التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني لوضع آليات للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه"، حاثين على وقف كل أشكال التصعيد الميداني أو السياسي.
لكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نشر بيانًا مقتضبًا جاء فيه: "نعلن أن التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه السيد رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".
وكان الكاظمي دعا قادة القوى السياسية إلى الاجتماع في مقر الحكومة لحوار وطني، من أجل حل أزمة الانسداد السياسي، كما دعا كلّ الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.
وبعدها طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره بتأجيل مظاهراتهم المقررة يوم السبت المقبل، في العاصمة بغداد، وذلك في ظل دعوات لاحتجاجات مقابلة من جانب أنصار "الإطار التنسيقي"، وسط احتدام الخلافات بين الجانبين بسبب تشكيل حكومة جديدة.
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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