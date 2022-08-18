https://sputnikarabic.ae/20220818/مجلس-التعاون-الخليجي-يعزي-الجزائر-في-ضحايا-حرائق-الغابات-1066578503.html
مجلس التعاون الخليجي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
مجلس التعاون الخليجي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تعازيه للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات شمالي البلاد. 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T13:28+0000
2022-08-18T13:28+0000
2022-08-18T13:33+0000
الجزائر
مجلس التعاون الخليجي
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وبحسب بيان لمجلس التعاون الخليجي، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه ومواساته لجمهورية الجزائر جراء ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات شرقي الجزائر، مما أدى إلى وفيات وعدد من الإصابات.وأكد الحجرف، تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الجزائر في هذا المصاب، وقدم التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في الجزائر، أمس، أنها سجلت 40 حريقا منها 17 في ولاية الطارف، و3 في سوق هراس، سطيف وقالمة، التي سجلت درجات حرارة قياسية.وقال وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بولجود، أن عدد الضحايا جراء الحرائق التي عرفتها ولايات عديدة شرقي البلاد بلغ مبدئيا، 26 من بينها 24 في ولاية الطارف، واثنين في سطيف.ووجه الوزير نداء للمواطنين بضرورة الالتزام الكلي بتعليمات السلطات المحلية، وعدم المغامرة في المسالك الغابية.من جهته، قال الدرك الوطني الجزائري في بيان له إنه "سجل رفات ثمانية أشخاص، بعد احتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين القالة".كما أعلنت الحماية المدنية لولاية سطيف صباح أمس، عن تسجيل "ضحيتين بسبب الحرائق، سيدة وابنتها".
https://sputnikarabic.ae/20220817/الجزائر-ارتفاع-حصيلة-حرائق-الغابات-إلى-36-قتيلا-1066549631.html
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الجزائر, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الجزائر, مجلس التعاون الخليجي, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات
13:28 GMT 18.08.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 18.08.2022) تابعنا عبر
أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تعازيه للجزائر حكومة وشعبا في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات شمالي البلاد.
وبحسب بيان لمجلس التعاون الخليجي، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن تعازيه ومواساته لجمهورية الجزائر جراء ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت عدة ولايات شرقي الجزائر، مما أدى إلى وفيات وعدد من الإصابات.
وأكد الحجرف، تضامن ووقوف دول مجلس التعاون مع الجزائر في هذا المصاب، وقدم التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في الجزائر، أمس، أنها سجلت 40 حريقا
منها 17 في ولاية الطارف، و3 في سوق هراس، سطيف وقالمة، التي سجلت درجات حرارة قياسية.
وقال وزيرا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بولجود، أن عدد الضحايا جراء الحرائق التي عرفتها ولايات عديدة شرقي البلاد بلغ مبدئيا، 26 من بينها 24 في ولاية الطارف، واثنين في سطيف.
ووجه الوزير نداء للمواطنين بضرورة الالتزام الكلي بتعليمات السلطات المحلية، وعدم المغامرة في المسالك الغابية.
من جهته، قال الدرك الوطني الجزائري في بيان له إنه "سجل رفات ثمانية أشخاص، بعد احتراق حافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 84 الرابط بين القالة".
كما أعلنت الحماية المدنية لولاية سطيف صباح أمس، عن تسجيل "ضحيتين بسبب الحرائق، سيدة وابنتها".