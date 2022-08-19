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أردوغان يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
أردوغان يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خلال المحادثات في لفوف، عرض على فلاديمير زيلينسكي ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T09:42+0000
2022-08-19T09:43+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
روسيا
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
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وأضاف الرئيس التركي للصحفيين، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان الصراع المستمر منذ فبراير/شباط. وقال: "لقد ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية مع السيد زيلينسكي. كررت استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. تماما كما أخبرت السيد بوتين خلال زيارتي لسوتشي، وذكرت للسيد زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع بينهما".واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
https://sputnikarabic.ae/20220819/صحيفة-تكشف-الغاية-الرئيسية-من-زيارة-أردوغان-لأوكرانيا-1066604242.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, روسيا, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي

أردوغان يعرض على زيلينسكي ترتيب لقاء له مع بوتين

09:42 GMT 19.08.2022 (تم التحديث: 09:43 GMT 19.08.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© Sputnik . POOL
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خلال المحادثات في لفوف، عرض على فلاديمير زيلينسكي ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.
وأضاف الرئيس التركي للصحفيين، إن الموضوع الرئيسي للاجتماع كان الصراع المستمر منذ فبراير/شباط. وقال: "لقد ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية مع السيد زيلينسكي. كررت استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي وسيادة أوكرانيا. تماما كما أخبرت السيد بوتين خلال زيارتي لسوتشي، وذكرت للسيد زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع بينهما".
واجتمع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، حيث بحثا التعاون العسكري والوضع حول محطة زابوروجيه للطاقة النووية و"اتفاقية الغذاء".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
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05:29 GMT
وانتهى الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لفوف حيث استغرق 40 دقيقة، حسبما كتب موقع "خابر ترك" التركي.
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