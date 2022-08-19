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https://sputnikarabic.ae/20220819/إعلام-إطلاق-نار-في-مركز-تجاري-بالسويد-وأنباء-عن-إصابة-شخصين-1066642070.html
إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين
إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين
أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة مالمو جنوب السويد. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T22:01+0000
2022-08-19T22:01+0000
السويد
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وقالت الشرطة إنه "تم القبض على مشتبه به إثر تورطه في إطلاق النار داخل مركز إمبوريا للتسوق بمدينة مالمو، أسفر عن مصابين اثنين".وأشارت إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة".ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد أصبحت عمليات إطلاق النار من قبل العصابات الإجرامية مشكلة متنامية في السويد في العقود الأخيرة، بما في ذلك داخل مالمو، ثالث أكبر مدينة بالبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
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السويد

إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين

22:01 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم "أضواء الشمال"، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022.
الشفق القطبي، والمعروف أيضا باسم أضواء الشمال، يضيء سماء ستوكهولم، السويد، 15 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / TT News Agency / Lisa Abrahamsson
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أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة مالمو جنوب السويد.
وقالت الشرطة إنه "تم القبض على مشتبه به إثر تورطه في إطلاق النار داخل مركز إمبوريا للتسوق بمدينة مالمو، أسفر عن مصابين اثنين".
وأشارت إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
بلينكن يسلم الناتو وثائق مصادقة الولايات المتحدة على طلبي انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف
أمس, 22:56 GMT
ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد أصبحت عمليات إطلاق النار من قبل العصابات الإجرامية مشكلة متنامية في السويد في العقود الأخيرة، بما في ذلك داخل مالمو، ثالث أكبر مدينة بالبلاد.
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