https://sputnikarabic.ae/20220819/إعلام-إطلاق-نار-في-مركز-تجاري-بالسويد-وأنباء-عن-إصابة-شخصين-1066642070.html
إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين
إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين
أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة مالمو جنوب السويد. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T22:01+0000
2022-08-19T22:01+0000
2022-08-19T22:01+0000
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056438734_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_a63fdbc5e02b85a7933ba820c55914c5.jpg
وقالت الشرطة إنه "تم القبض على مشتبه به إثر تورطه في إطلاق النار داخل مركز إمبوريا للتسوق بمدينة مالمو، أسفر عن مصابين اثنين".وأشارت إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة".ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد أصبحت عمليات إطلاق النار من قبل العصابات الإجرامية مشكلة متنامية في السويد في العقود الأخيرة، بما في ذلك داخل مالمو، ثالث أكبر مدينة بالبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بلينكن-يسلم-الناتو-وثائق-مصادقة-الولايات-المتحدة-على-طلبي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الحلف-1066602714.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056438734_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f0feffa1221f86064d118fe205ab70af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد
إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين
تابعنا عبر
أصيب شخصان، اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة مالمو جنوب السويد.
وقالت الشرطة إنه "تم القبض على مشتبه به إثر تورطه في إطلاق النار
داخل مركز إمبوريا للتسوق بمدينة مالمو، أسفر عن مصابين اثنين".
وأشارت إلى أن المشتبه به "ربما يكون على صلة بعصابة
".
ووفقا لوكالة "أسوشيتيد برس"، فقد أصبحت عمليات إطلاق النار من قبل العصابات الإجرامية مشكلة متنامية في السويد في العقود الأخيرة، بما في ذلك داخل مالمو، ثالث أكبر مدينة بالبلاد.