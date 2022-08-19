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الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل خطوبة ولي العهد الأردني
الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل خطوبة ولي العهد الأردني
نشرت الملكة رانيا العبد الله، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف. 19.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-19T08:17+0000
2022-08-19T08:17+0000
أخبار الأردن
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وعاود رواد مواقع التواصل نشر الفيديو بطريقة واسعة، حيث أعربوا عن تمنياتهم لهم بالسعادة والتوفيق.وكان الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.وأضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وعدد من أفراد الأسرتين.ونشر حساب الديوان الملكي الأردني في تويتر صورا من حفل الخطوبة، وهنأ العروسين متمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.من جانبه، أجرى ولي العهد الأسعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بملك الأردن وولي عهده، حيث قدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته الصادقة للأمير الحسين بالتوفيق والحياة السعيدة.
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أخبار الأردن
أخبار الأردن

الملكة رانيا تنشر فيديو من حفل خطوبة ولي العهد الأردني

08:17 GMT 19.08.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن
الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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نشرت الملكة رانيا العبد الله، مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنها ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله وخطيبته السعودية رجوة خالد بن مساعد آل سيف.
وعاود رواد مواقع التواصل نشر الفيديو بطريقة واسعة، حيث أعربوا عن تمنياتهم لهم بالسعادة والتوفيق.
وكان الديوان الملكي الأردني كان أفاد في بيان رسمي، الأربعاء، أنه تمت خطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.
وأضاف أنه جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبد الله وعدد من أفراد الأسرتين.
ونشر حساب الديوان الملكي الأردني في تويتر صورا من حفل الخطوبة، وهنأ العروسين متمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء.
من جانبه، أجرى ولي العهد الأسعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بملك الأردن وولي عهده، حيث قدم لهم التهنئة بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته الصادقة للأمير الحسين بالتوفيق والحياة السعيدة.
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