https://sputnikarabic.ae/20220819/رئيس-الوزراء-الإيطالي-السابق-يجب-التخلي-عن-الغاز-الروسي-والبحث-عن-مصادر-أخرى-1066607330.html

رئيس الوزراء الإيطالي السابق: يجب التخلي عن الغاز الروسي وإيجاد مصادر أخرى

رئيس الوزراء الإيطالي السابق: يجب التخلي عن الغاز الروسي وإيجاد مصادر أخرى

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، أن إيطاليا يجب أن تتخلى عن الغاز الروسي والبحث عن مصادر أخرى قبل أن تقرر موسكو قطع الإمدادات. 19.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-19T08:58+0000

2022-08-19T08:58+0000

2022-08-19T09:05+0000

العالم

سيلفيو برلسكوني

روسيا

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وردّ برلسكوني على سؤال حول ما إذا كان يدعم دعوة الحزب الديمقراطي وحزب إخوان إيطاليا للحكومة لوقف إمدادات الغاز من روسيا، قال: "بالطبع، بشرط تهيئة الظروف لإمدادات بديلة خلال هذا الوقت".ونقلت صحيفة "ilfoglio" عن برلسكوني، قوله إن إيطاليا بحاجة إلى محطات الغاز الطبيعي المسال ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة.وأشار رئيس الوزراء الإيطالي السابق إلى ضرورة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، واستئناف البحث في مجال الطاقة النووية النظيفة. عندها سنتمكن من التخلص من التبعية".يذكر أن كلاوديو ديسكالزي رئيس مجموعة النفط والغاز الإيطالية الرائدة "إيني"، قال في وقت سابق، إن إيطاليا ليست مستعدة للإيقاف الفوري لإمدادات الغاز من روسيا، لكنها تستطيع البقاء في الشتاء المقبل من دونه.وبدأت أسعار الصرف للغاز في أوروبا، الأسبوع الماضي، قرابة 2100 دولار للألف متر مكعب وزادت تدريجيًا. ليتسارع النمو هذا الأسبوع، ويتجاوز يوم الاثنين، سعر العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر/أيلول (وفقًا لمؤشر TTF) 2400 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ بداية مارس/آذار، وعند افتتاح التداول في يوم الثلاثاء تجاوزت علامة 2450 دولارا.وواجهت السوق الأوروبية مشاكل في سوق الغاز، وعزا الخبراء حدوثه إلى محدودية العرض من الموردين الرئيسيين، بالإضافة لانخفاض مستويات الإشغال في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض (UGS) في أوروبا وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220619/شركة-إيني-تعلن-عدم-استعداد-إيطاليا-لإيقاف-الغاز-الروسي-1063841565.html

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العالم, سيلفيو برلسكوني, روسيا