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https://sputnikarabic.ae/20220820/الشرطة-الصومالية-أنهينا-سيطرة-واحتجاز-حركة-الشباب-لفندق-بالعاصمة-1066675990.html
الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة
الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة
أعلنت الشرطة الصومالية، مساء اليوم السبت، إنهاء وسيطرة واحتجاز حركة "الشباب" الصومالية المتشددة لفندق في العاصمة مقديشو. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T23:10+0000
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وفي وقت سابق اليوم، قال ضابط مخابرات صومالي، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.وفي سياق متصل، أدانت عدة دول عربية الحادث، حيث قالت وزارة الخارجية الإمارتية، إنها تدين الهجوم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".وفي ذات الصدد، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو.كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية ذلك الهجوم عبر بيان نشرتة وزارة الخارجية الكويتة، والذي أكدت فيه استنكارها الشديد للهجوم.بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في دعم جهود الصومال بقيادة الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب. مؤكدة إدانتها الشديدة لهجوم حركة الشباب على فندق الحياة في مقديشو.وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
https://sputnikarabic.ae/20220820/الكويت-تدين-وتستنكر-الهجوم-على-فندق-في-العاصمة-الصومالية-مقديشو-1066651114.html
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الصومال

الشرطة الصومالية: أنهينا سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة

23:10 GMT 20.08.2022 (تم التحديث: 23:20 GMT 20.08.2022)
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أعلنت الشرطة الصومالية، مساء اليوم السبت، إنهاء وسيطرة واحتجاز حركة "الشباب" الصومالية المتشددة لفندق في العاصمة مقديشو.
وفي وقت سابق اليوم، قال ضابط مخابرات صومالي، إن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا مصرعهم عندما هاجم متشددون مرتبطون بتنظيم "القاعدة" فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.
واقتحم المهاجمون فندق حياة، مساء الجمعة، بسيارتين ملغومتين ثم بدأوا في إطلاق نيران أسلحتهم. وأعلنت حركة "الشباب" الصومالية المرتبطة بـ"القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي سياق متصل، أدانت عدة دول عربية الحادث، حيث قالت وزارة الخارجية الإمارتية، إنها تدين الهجوم الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وفقا لوكالة الأنباء الإمارتية "وام".
وفي ذات الصدد، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف فندقًا بالعاصمة الصومالية مقديشو.
كما أدانت وزارة الخارجية الكويتية ذلك الهجوم عبر بيان نشرتة وزارة الخارجية الكويتة، والذي أكدت فيه استنكارها الشديد للهجوم.
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
الكويت تدين وتستنكر الهجوم على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو
10:40 GMT
بدورها، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال ثابتة في دعم جهود الصومال بقيادة الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب. مؤكدة إدانتها الشديدة لهجوم حركة الشباب على فندق الحياة في مقديشو.
وفندق حياة هو جهة مفضلة يرتادها أعضاء البرلمان ومسؤولون حكوميون آخرون.
ويعد هذا الهجوم لحركة "الشباب" هو الأكبر الذي تشهده مقديشو منذ انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في أيار/مايو الماضي.
ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
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