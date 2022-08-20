https://sputnikarabic.ae/20220820/انخفاض-منسوب-المياه-يكشف-20-سفينة-حربية-غارقة-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1066674686.html
انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو
انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو
تسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، الذي يعد أحد الأنهار الكبيرة في أوروبا، في ظهور هياكل سفن حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:37+0000
2022-08-20T21:37+0000
2022-08-20T21:37+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/20/1031892045_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8036e4dfa7d29c752feafdb0f55cd4e5.jpg
ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعض جوانب القصة.وتقول إن هذه السفن كانت تابعة لجيش ألمانيا النازية وغرقت خلال الحرب عام 1944 بالقرب من ميناء في صربيا.ويصل عدد هياكل السفن الحربية الغارقة التي ظهرت عند سطح النهر إلى نحو 20 سفينة، بعدما وصل مستوى المياه في نهر الدانوب إلى أقل مستوى له منذ نحو قرن من الزمان.ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك السفن كانت من بين مئات السفن التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية خلال انسحابه من الحرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تعيق حركة الملاحة في النهر حتى الآن خاصة بعد انخفاض منسوب المياه به.
https://sputnikarabic.ae/20220820/هل-يستعد-الناتو-لحرب-ذرية-معلومات-عن-قدراته-النووية-1066662484.html
https://sputnikarabic.ae/20220808/الجفاف-يكشف-قنبلة-ضخمة-من-مخلفات-الحرب-العالمية-الثانية-في-إيطاليا-1066155040.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103189/20/1031892045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_219b621d22ea47e8bad5d292abec08a5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو
تابعنا عبر
تسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، الذي يعد أحد الأنهار الكبيرة في أوروبا، في ظهور هياكل سفن حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية.
ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعض جوانب القصة.
وتقول إن هذه السفن كانت تابعة لجيش ألمانيا النازية وغرقت خلال الحرب
عام 1944 بالقرب من ميناء في صربيا.
ويصل عدد هياكل السفن الحربية الغارقة التي ظهرت عند سطح النهر إلى نحو 20 سفينة، بعدما وصل مستوى المياه في نهر الدانوب إلى أقل مستوى له منذ نحو قرن من الزمان.
ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك السفن كانت من بين مئات السفن التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية
خلال انسحابه من الحرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تعيق حركة الملاحة في النهر حتى الآن خاصة بعد انخفاض منسوب المياه به.