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https://sputnikarabic.ae/20220820/انخفاض-منسوب-المياه-يكشف-20-سفينة-حربية-غارقة-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1066674686.html
انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو
انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو
تسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، الذي يعد أحد الأنهار الكبيرة في أوروبا، في ظهور هياكل سفن حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T21:37+0000
2022-08-20T21:37+0000
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ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعض جوانب القصة.وتقول إن هذه السفن كانت تابعة لجيش ألمانيا النازية وغرقت خلال الحرب عام 1944 بالقرب من ميناء في صربيا.ويصل عدد هياكل السفن الحربية الغارقة التي ظهرت عند سطح النهر إلى نحو 20 سفينة، بعدما وصل مستوى المياه في نهر الدانوب إلى أقل مستوى له منذ نحو قرن من الزمان.ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك السفن كانت من بين مئات السفن التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية خلال انسحابه من الحرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تعيق حركة الملاحة في النهر حتى الآن خاصة بعد انخفاض منسوب المياه به.
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منوعات

انخفاض منسوب المياه يكشف 20 سفينة حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية… فيديو

21:37 GMT 20.08.2022
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورسفينة غارقة
سفينة غارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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تسبب انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب، الذي يعد أحد الأنهار الكبيرة في أوروبا، في ظهور هياكل سفن حربية غارقة منذ الحرب العالمية الثانية.
ذكرت ذلك إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، اليوم السبت، ونشرت مقطع فيديو يرصد بعض جوانب القصة.
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وتقول إن هذه السفن كانت تابعة لجيش ألمانيا النازية وغرقت خلال الحرب عام 1944 بالقرب من ميناء في صربيا.
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ويصل عدد هياكل السفن الحربية الغارقة التي ظهرت عند سطح النهر إلى نحو 20 سفينة، بعدما وصل مستوى المياه في نهر الدانوب إلى أقل مستوى له منذ نحو قرن من الزمان.
ولفتت "دويتشه فيله" إلى أن تلك السفن كانت من بين مئات السفن التي أغرقها أسطول ألمانيا النازية خلال انسحابه من الحرب، مشيرة إلى أنها لا تزال تعيق حركة الملاحة في النهر حتى الآن خاصة بعد انخفاض منسوب المياه به.
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