https://sputnikarabic.ae/20220820/تركيا-ارتفاع-عدد-ضحايا-حادث-دهس-ولاية-ماردين-إلى-30-قتيلا-1066673006.html
تركيا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس ولاية ماردين إلى 30 قتيلا
تركيا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس ولاية ماردين إلى 30 قتيلا
أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس الذي وقع اليوم بولاية ماردين إلى نحو 30 شخصا. 20.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-20T20:06+0000
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أخبار تركيا اليوم
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أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمسؤول محلي بالولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.وقال المسؤول إن عدد قتلى حادث الشاحنة التي فقد سائقها السيطرة عليها، بسبب تعطل المكابح، في ولاية ماردين ارتفع إلى 30 شخصا، بينهم شرطي تركي.وأشار المسؤول إلى إصابة ضابطين من قوات الدرك بجروح خطيرة.وأوضح أن الشرطة وقوات الدرك وفرق الإنقاذ كانت متواجدة في مكان الحادث، بسبب حافلة أخرى كانت قد تعطلت مكابحها أيضا.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 29 آخرين بينهم 8 في حالة خطيرة، في حاث دهس بولاية ماردين.وقال الوزير التركي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الحادث وقع إثر فقدان سائق إحدى الشاحنات السيطرة عليها، واندفاعه نحو حشد في منطقة ديريك بولاية ماردين.
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أخبار تركيا اليوم
تركيا... ارتفاع عدد ضحايا حادث دهس ولاية ماردين إلى 30 قتيلا
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أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس الذي وقع اليوم بولاية ماردين إلى نحو 30 شخصا.
أنطاكيا - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لمسؤول محلي بالولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وقال المسؤول إن عدد قتلى حادث الشاحنة التي فقد سائقها السيطرة عليها، بسبب تعطل المكابح، في ولاية ماردين ارتفع إلى 30 شخصا، بينهم شرطي تركي.
وأشار المسؤول إلى إصابة ضابطين من قوات الدرك بجروح خطيرة.
وأوضح أن الشرطة وقوات الدرك وفرق الإنقاذ كانت متواجدة في مكان الحادث
، بسبب حافلة أخرى كانت قد تعطلت مكابحها أيضا.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 29 آخرين بينهم 8 في حالة خطيرة، في حاث دهس بولاية ماردين.
وقال الوزير التركي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن الحادث وقع إثر فقدان سائق إحدى الشاحنات السيطرة عليها، واندفاعه نحو حشد في منطقة ديريك بولاية ماردين.