https://sputnikarabic.ae/20220821/الرئيس-الفلسطيني-يبدأ-غدا-زيارة-رسمية-إلى-تركيا-تستغرق-3-أيام-1066685693.html
الرئيس الفلسطيني يبدأ غدا زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق 3 أيام
الرئيس الفلسطيني يبدأ غدا زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق 3 أيام
يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:59+0000
2022-08-21T11:59+0000
2022-08-21T11:59+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
محمود عباس
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى قوله إن زيارة عباس لتركيا ستستغرق 3 أيام.يأتي ذلك تزامنا مع التحسن الملحوظ في العلاقات الإسرائيلية التركية في الفترة الأخيرة، والذي توج بالإعلان، الأربعاء الماضي، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بشكل كامل وتبادل السفراء.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "تحسين العلاقات سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".ومن الجانب التركي، قال وزير الدفاع مولود جاويش أوغلو إن تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات.فيما اعتبر أردوغان قرار تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة نحو التطور الإيجابي للعلاقات التركية الإسرائيلية.وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ستكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء، مؤكدا أنه يدعم تعزيز التعاون والحوار بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للقضايا الحساسة.
https://sputnikarabic.ae/20220819/أردوغان-يهاتف-نظيره-الإسرائيلي-ويؤكد-أن-العلاقات-تكتسب-زخما-جديدا-مع-تعيين-السفراء-1066619914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس
أخبار فلسطين اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, محمود عباس
الرئيس الفلسطيني يبدأ غدا زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق 3 أيام
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يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى قوله
إن زيارة عباس لتركيا ستستغرق 3 أيام.
وأوضح السفير أن الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب اطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
يأتي ذلك تزامنا مع التحسن الملحوظ في العلاقات الإسرائيلية التركية في الفترة الأخيرة، والذي توج بالإعلان، الأربعاء الماضي، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية
بينهما بشكل كامل وتبادل السفراء.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن "تحسين العلاقات سيسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية".
ومن الجانب التركي، قال وزير الدفاع مولود جاويش أوغلو إن تعيين السفيرين إحدى خطوات تطبيع العلاقات.
فيما اعتبر أردوغان
قرار تبادل السفراء مع إسرائيل خطوة مهمة نحو التطور الإيجابي للعلاقات التركية الإسرائيلية.
وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين ستكتسب زخما جديدا مع تعيين السفراء، مؤكدا أنه يدعم تعزيز التعاون والحوار بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للقضايا الحساسة.