https://sputnikarabic.ae/20220821/زاخاروفا-إذا-ما-ثبت-تورط-كييف-في-مقتل-داريا-دوغين-فذلك-سيكون-دليلا-على-ممارساتها-إرهاب-الدولة--1066682900.html
زاخاروفا: إذا ما ثبت تورط كييف في مقتل داريا دوغين فذلك سيكون دليلا على ممارساتها "إرهاب الدولة"
زاخاروفا: إذا ما ثبت تورط كييف في مقتل داريا دوغين فذلك سيكون دليلا على ممارساتها "إرهاب الدولة"
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبت تورط السلطات الأوكرانية في مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين مساء... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T10:55+0000
2022-08-21T10:55+0000
2022-08-21T10:55+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على تليغرام، اليوم الأحد: "لو ثبت التورط الأوكراني، وهذه الفرضية عبر عنها رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إلى ذلك ويجب التحقق منها من قبل السلطات المختصة، سيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة التي ينتهجها نظام كييف".وأعلنت "لجنة التحقيق الروسية"، بوقت سابق اليوم أنه بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين، فإن انفجار سيارتها الذي قُتلت إثره مساء أمس السبت عمل مدبر ومخطط مسبقًا.وأوضحت اللجنة أنه تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق.وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عبر منصة تلغرام بهذا الصدد "حاول إرهابيو النظام الأوكراني القضاء على الفيلسوف والمفكر ألكسندر دوغين فقتلوا ابنته وهم متورطون في الحادث".وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية عامة، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على دوغين وابنته بدعوى دعمهم للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220821/انفجار-إرهابي-يودي-بحياة-ابنة-مفكر-الروسي-ألكسندر-دوغين-في-ضواحي-موسكو-1066677695.html
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روسيا
زاخاروفا: إذا ما ثبت تورط كييف في مقتل داريا دوغين فذلك سيكون دليلا على ممارساتها "إرهاب الدولة"
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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه إذا ثبت تورط السلطات الأوكرانية في مقتل داريا دوغين، ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين مساء أمس السبت، سيكون ذلك إشارة إلى انتهاج كييف سياسة "إرهاب الدولة".
موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا عبر حسابها على تليغرام، اليوم الأحد: "لو ثبت التورط الأوكراني، وهذه الفرضية عبر عنها رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إلى ذلك ويجب التحقق منها من قبل السلطات المختصة، سيكون هناك حاجة للحديث عن سياسة إرهاب الدولة التي ينتهجها نظام كييف".
وأعلنت "لجنة التحقيق الروسية"، بوقت سابق اليوم أنه بالتحري حول ملابسات مقتل داريا دوغين
، فإن انفجار سيارتها الذي قُتلت إثره مساء أمس السبت عمل مدبر ومخطط مسبقًا.
وأوضحت اللجنة أنه تأكد أنه كانت هناك عبوة ناسفة مزروعة في الجزء السفلي من السيارة تحت مقعد السائق.
وفي سياق متصل، قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، عبر منصة تلغرام بهذا الصدد "حاول إرهابيو النظام الأوكراني القضاء على الفيلسوف والمفكر ألكسندر دوغين فقتلوا ابنته
وهم متورطون في الحادث".
وألكسندر دوغين هو فيلسوف روسي وعالم سياسي وعالم اجتماع ومترجم وشخصية عامة، ويعتقد البعض أنه مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على دوغين وابنته بدعوى دعمهم للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.