https://sputnikarabic.ae/20220822/أحدث-دبابة-روسية-تشق-طريقها-إلى-القوات-عبر-التجارب-1066710089.html

أحدث دبابة روسية تشق طريقها إلى القوات عبر التجارب

أحدث دبابة روسية تشق طريقها إلى القوات عبر التجارب

تحدث مهندس في مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو المصنع الروسي الرئيسي لإنتاج الدبابات، لـ"سبوتنيك" عن أحدث دبابة روسية معروفة باسم "أرماتا" ومنتجات المصنع الأخرى. 22.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-22T09:03+0000

2022-08-22T09:03+0000

2022-08-22T09:09+0000

سلاح روسيا

آرميا 2022

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"تي-14"وأكد المهندس إيليا أونيغوف أن دبابة "تي-14" (أرماتا) دبابة مميزة، إذ يتواجد طاقمها داخل جسمها تحميه دروع متينة من مقذوفات العدو بينما يتم التحكم في الأسلحة الموجودة في برج الدبابة عن بعد.ومن أجل زيادة حماية جنود الدبابة يوضع الوقود في مكان لا يتصل بمخزن الذخيرة.وأشار إلى أن دبابة "تي-14" تزخر بتقنيات رقمية حتى أنه يمكن وصفها بالكمبيوتر المجنزر.وقد حصل الجيش الروسي على نماذج تجريبية من دبابة "تي-14"، وسيبدأ المصنع تصنيع النماذج العملية آخذا في الاعتبار ما قد يبديه جنود الدبابات من ملاحظات.تي-90إمويعكف المصنع الآن على تصنيع النماذج العملية من دبابة "تي-90إم" التي صُنعت للقوات المسلحة الروسية ويجري العمل على تجهيزها للتصدير إلى الخارج أيضا.وتتميز دبابة "تي-90إم" عن شقيقتها "تي-90" بالقدرة الحركية وقوة النيران ومدى الحماية.وتستطيع دروع دبابة "تي-90إم" مقاومة القذائف العصرية المضادة للدروع. وبالإضافة إلى وسيلة الحماية الدينامية توجد وسيلة الحماية النشطة التفاعلية التي تستطيع تدمير مقذوفات العدو في الجو قبل وصولها إلى الدبابة بإطلاق الذخيرة الواقية عليها، فتقضي على مقذوفات العدو في الجو. ويتم تجهيز دبابات "تي-90إم" بوسيلة الحماية التفاعلية "أرينا – إم"، مثلا.ويتم تجهيز دبابة "تي-90إم" بوسيلة واقية أخرى تجعل صواريخ العدو الموجهة ضوئيًا تتجنب إصابة الدبابة بتسليط ضوء كشافات الدبابة عليها، فتنحرف عن المسار المؤدي إلى الدبابة المستهدفة.وبالنسبة لإطلاق نار أسلحة الدبابة على العدو توجد تقنيات صغيرة الحجم وكبيرة الفعالية لاكتشاف الأهداف اللازم تدميرها في أي وقت من النهار والليل وإطلاق النار عليها.القدرة التنافسيةوعن تصدير الدبابات الروسية إلى الخارج قال إن دبابة "تي-90إم" تحظى بقبول كبير من قوات الدول الأجنبية.وأضاف، في إشارة إلى قدرة الدبابات الأجنبية على منافسة الدبابات الروسية، أن القدرة على منافسة دبابة "تي-90إم" لا تملكها إلا "ليوبارد" و"أبرامز".

https://sputnikarabic.ae/20220818/نائب-مدير-مؤسسة-دفاعية-روسية-يكشف-عن-جهاز-رصد-عالي-الكفاءة-تم-طرحه-في-آرميا-2022-1066590037.html

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سلاح روسيا, آرميا 2022