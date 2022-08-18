https://sputnikarabic.ae/20220818/نائب-مدير-مؤسسة-دفاعية-روسية-يكشف-عن-جهاز-رصد-عالي-الكفاءة-تم-طرحه-في-آرميا-2022-1066590037.html

نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"

نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"

تحدث أرتيوم توكاريف، نائب المدير العام للتسويق في مؤسسة "أورال فاغون زافود" العسكرية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" حول المنتج الجديد الذي قدمته المؤسسة هذا العام... 18.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-18T15:32+0000

2022-08-18T15:32+0000

2022-08-18T15:32+0000

آرميا 2022

روسيا

تقارير سبوتنيك

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وكشف توكاريف، اليوم الخميس، أن المنتج الجديد هو نظام الرصد والمراقبة "بروميتي"، حيث تم إطلاق الجهاز بمبادرة من المؤسسة، ولكن وزارة الدفاع أعجبت بالمشروع وسرعان ما أصبح ناجحًا، والآن يتم تقديم العينات الأولى في المنتدى.وأضاف توكاريف: "يعتمد النظام على وحدات قتالية ثابتة، ولكن أولاً وقبل كل شيء، إنه نظام تحذير وتأثير يسمح لك بالتحكم في أي محيط ضروري".هامش تغطية واسع ونظام تحكم فعالوفي هذه الحالة، يتم استبعاد التشغيل التلقائي للمستشعر، فهو يطيع أوامر المشغل فقط.وتابع: "الوحدة نفسها تستهدف الهدف تلقائيًا، وتحذر المشغل من أي حركة عبور للنطاق المغطى، والمشغل يقرر ما يجب القيام به لهذا الغرض".مهام متعددةولفت توكاريف إلى أنه يمكن استخدام النظام ليس فقط للأغراض الدفاعية فحسب، فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم قرن النظام برشاش أو أي سلاح، بل بمدفع مائي مثلا، فسيكون من الممكن تفريق أعمال الشغب أو المعارك الجماعية.وختم توكاريف: "بالإضافة إلى الطلبات المحلية، تلقينا بالفعل عددًا من المقترحات لتصدير النظام الجديد إلى الخارج".

https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-عرض-تقنية-تحكم-في-أسلحة-مضادة-للطائرات-من-متن-طائرة-في-معرض-آرميا-2022-1066568997.html

https://sputnikarabic.ae/20220817/آرميا-2022روسكوسموس-تعرض-أجهزة-ملاحة-تتحدى-العوائق-في-البحر-الشمالي-1066506206.html

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