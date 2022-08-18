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https://sputnikarabic.ae/20220818/نائب-مدير-مؤسسة-دفاعية-روسية-يكشف-عن-جهاز-رصد-عالي-الكفاءة-تم-طرحه-في-آرميا-2022-1066590037.html
نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"
نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"
تحدث أرتيوم توكاريف، نائب المدير العام للتسويق في مؤسسة "أورال فاغون زافود" العسكرية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" حول المنتج الجديد الذي قدمته المؤسسة هذا العام... 18.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-18T15:32+0000
2022-08-18T15:32+0000
آرميا 2022
روسيا
تقارير سبوتنيك
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وكشف توكاريف، اليوم الخميس، أن المنتج الجديد هو نظام الرصد والمراقبة "بروميتي"، حيث تم إطلاق الجهاز بمبادرة من المؤسسة، ولكن وزارة الدفاع أعجبت بالمشروع وسرعان ما أصبح ناجحًا، والآن يتم تقديم العينات الأولى في المنتدى.وأضاف توكاريف: "يعتمد النظام على وحدات قتالية ثابتة، ولكن أولاً وقبل كل شيء، إنه نظام تحذير وتأثير يسمح لك بالتحكم في أي محيط ضروري".هامش تغطية واسع ونظام تحكم فعالوفي هذه الحالة، يتم استبعاد التشغيل التلقائي للمستشعر، فهو يطيع أوامر المشغل فقط.وتابع: "الوحدة نفسها تستهدف الهدف تلقائيًا، وتحذر المشغل من أي حركة عبور للنطاق المغطى، والمشغل يقرر ما يجب القيام به لهذا الغرض".مهام متعددةولفت توكاريف إلى أنه يمكن استخدام النظام ليس فقط للأغراض الدفاعية فحسب، فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم قرن النظام برشاش أو أي سلاح، بل بمدفع مائي مثلا، فسيكون من الممكن تفريق أعمال الشغب أو المعارك الجماعية.وختم توكاريف: "بالإضافة إلى الطلبات المحلية، تلقينا بالفعل عددًا من المقترحات لتصدير النظام الجديد إلى الخارج".
https://sputnikarabic.ae/20220818/روسيا-عرض-تقنية-تحكم-في-أسلحة-مضادة-للطائرات-من-متن-طائرة-في-معرض-آرميا-2022-1066568997.html
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آرميا 2022, روسيا, تقارير سبوتنيك
آرميا 2022, روسيا, تقارير سبوتنيك

نائب مدير مؤسسة دفاعية روسية يكشف عن "جهاز رصد" عالي الكفاءة تم طرحه في "آرميا 2022"

15:32 GMT 18.08.2022
© Sputnik . Kiril Kallinikov / الذهاب إلى بنك الصورمعرض "أرميا 2021" - منظومة "سوسنا" النارية المتخصصة في الدفاع الجوي
معرض أرميا 2021 - منظومة سوسنا النارية المتخصصة في الدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
© Sputnik . Kiril Kallinikov
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تحدث أرتيوم توكاريف، نائب المدير العام للتسويق في مؤسسة "أورال فاغون زافود" العسكرية الروسية، لوكالة "سبوتنيك" حول المنتج الجديد الذي قدمته المؤسسة هذا العام في منتدى "آرميا 2022".
وكشف توكاريف، اليوم الخميس، أن المنتج الجديد هو نظام الرصد والمراقبة "بروميتي"، حيث تم إطلاق الجهاز بمبادرة من المؤسسة، ولكن وزارة الدفاع أعجبت بالمشروع وسرعان ما أصبح ناجحًا، والآن يتم تقديم العينات الأولى في المنتدى.
وأضاف توكاريف: "يعتمد النظام على وحدات قتالية ثابتة، ولكن أولاً وقبل كل شيء، إنه نظام تحذير وتأثير يسمح لك بالتحكم في أي محيط ضروري".
هامش تغطية واسع ونظام تحكم فعال

يمكن دمج ما مجموعه 16 وحدة من الجهاز في نظام واحد، ويمكن تغطية 16 كيلومترًا باستخدام "بروميتي"، وبعبارة أخرى، يمكن لشخص واحد بمساعدة النظام أن يتحكم بـ 16 كيلومترا من الحدود.

وفي هذه الحالة، يتم استبعاد التشغيل التلقائي للمستشعر، فهو يطيع أوامر المشغل فقط.
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10:16 GMT
وتابع: "الوحدة نفسها تستهدف الهدف تلقائيًا، وتحذر المشغل من أي حركة عبور للنطاق المغطى، والمشغل يقرر ما يجب القيام به لهذا الغرض".

وأردف توكاريف: لن تقوم الوحدة بتنفيذ أي إجراءات دون أمر عامل التشغيل، ويرسل النظام كلاً من تحذير مسموع وإشارة مرئية إلى المشغل بمجرد أن يرصد الهدف.

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"آرميا 2022"..."روسكوسموس" تعرض أجهزة ملاحة تتحدى العوائق في المحيط المتجمد الشمالي
أمس, 08:24 GMT
مهام متعددة
ولفت توكاريف إلى أنه يمكن استخدام النظام ليس فقط للأغراض الدفاعية فحسب، فعلى سبيل المثال، إذا لم يتم قرن النظام برشاش أو أي سلاح، بل بمدفع مائي مثلا، فسيكون من الممكن تفريق أعمال الشغب أو المعارك الجماعية.
وختم توكاريف: "بالإضافة إلى الطلبات المحلية، تلقينا بالفعل عددًا من المقترحات لتصدير النظام الجديد إلى الخارج".
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