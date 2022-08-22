https://sputnikarabic.ae/20220822/حكاية-موظف-الداخلية-الكويتي-الذي-كرمه-ولي-العهد-1066732666.html
حكاية موظف الداخلية الكويتي الذي كرمه ولي العهد
حكاية موظف الداخلية الكويتي الذي كرمه ولي العهد
استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، الموظف في إدارة مرور الجهراء، حمد عيد الشمري، في قصر بيان بالعاصمة الكوتيية. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T15:10+0000
2022-08-22T15:10+0000
2022-08-22T15:10+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لـ"الأنباء" الكويتية فقد أعرب ولي العهد للموظف الكويتي عن تقدير القيادة السياسية لجهوده المخلصة التي أدت لإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء الذي يعمل فيه.وكان الشمري قد أمر بإخلاء الصالة من المراجعين والموظفين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، حسب تعبيره.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى، مطالبين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه مبنى جديد، كما ذكروا.ولفتت إلى أن اللجنة رفعت توصياتها النهائية لوزير الداخلية الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في القضية.
https://sputnikarabic.ae/20220820/كويتي-يجمع-200-آلة-موسيقية-غريبة-فيديو-1066673313.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
حكاية موظف الداخلية الكويتي الذي كرمه ولي العهد
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استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد، الموظف في إدارة مرور الجهراء، حمد عيد الشمري، في قصر بيان بالعاصمة الكوتيية.
ووفقا
لـ"الأنباء" الكويتية فقد أعرب ولي العهد للموظف الكويتي عن تقدير القيادة السياسية لجهوده المخلصة التي أدت لإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين قبيل انهيار سقف مبنى مرور الجهراء الذي يعمل فيه.
وكان الشمري قد أمر بإخلاء الصالة من المراجعين والموظفين قبيل انهيار السقف لشكوك راودته باحتمالية سقوطه، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن هذا الإخلاء أسهم باقتصار الأضرار على الماديات دون تسجيل أضرار بشرية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادثة، حيث أبدى المدونون استياءهم مما حصل، لافتين إلى أنه لولا نباهة الموظف لوقعت كارثة بشرية كبيرة في المبنى، مطالبين بالتحقيق في الحادثة، ومحاسبة الشركة المنفذة لهذا المبنى، لا سيما أنه مبنى جديد، كما ذكروا.
وأعنلت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن اللجنة الفنية المشكّلة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في حادث انهيار سقف مرور محافظة الجهراء، قد انتهت من أعمال الفحص والمعاينة للمبنى.
ولفتت إلى أن اللجنة رفعت توصياتها النهائية لوزير الداخلية الذي أمر بإحالة الواقعة برمتها للنيابة، لاتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة في القضية.