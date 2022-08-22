https://sputnikarabic.ae/20220822/سخرية-في-سويسرا-من-ادعاء-الولايات-المتحدة-إنقاذ-أوروبا-1066705603.html
سخرية في سويسرا من ادعاء الولايات المتحدة "إنقاذ" أوروبا
سخرية في سويسرا من ادعاء الولايات المتحدة "إنقاذ" أوروبا
أشار تقرير إعلامي سويسري بشكل ساخر إلى الطريقة التي تدعي فيها الولايات المتحدة الأمريكية محاولة "إنقاذ" أوروبا. 22.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-22T04:46+0000
2022-08-22T04:46+0000
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اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بليك" السويسرية، فإن رجال الأعمال الأمريكيين الذين يبيعون الغاز الأمريكي لأوروبا يحصلون على الملايين من الدولارات.وأشار التقرير نقلا عن موقع "بيزنس إنسايد"، فإن التجار وشركات الطاقة يتلقون ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأرباح جراء توريد الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أوروبا.في الوقت نفسه، شكك التقرير في أن الولايات المتحدة كانت تبيع الغاز إلى أوروبا بدافع المساعدة، مشيرا إلى أن "الفارق في السعر كبير في القارتين".يذكر أنه في وقت سابق توقعت شركة "غابروم" الروسية أن تتخطى أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء حاجز 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب، وتبلغ الآن تكلفة المواد الخام في التبادلات الفورية أكثر من 2.5 ألف دولار.هذا وانخفض تصدير الغاز الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما وانخفضت الإمدادات عبر "نورد ستريم" وعبر نظام نقل الغاز الأوكراني بشكل كبير، وتوقفت تماما عبر "يامال-أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20220821/ألمانيا-تدرس-تمديد-أعمار-مفاعلاتها-الأخيرة-شولتز-لا-توجد-إجابة-لما-سيحدث-عند-نفاد-الغاز-1066701505.html
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اقتصاد
سخرية في سويسرا من ادعاء الولايات المتحدة "إنقاذ" أوروبا
04:46 GMT 22.08.2022 (تم التحديث: 04:47 GMT 22.08.2022) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي سويسري بشكل ساخر إلى الطريقة التي تدعي فيها الولايات المتحدة الأمريكية محاولة "إنقاذ" أوروبا.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة
"بليك" السويسرية، فإن رجال الأعمال الأمريكيين الذين يبيعون الغاز الأمريكي لأوروبا يحصلون على الملايين من الدولارات.
وأشار التقرير نقلا عن موقع "بيزنس إنسايد"، فإن التجار وشركات الطاقة يتلقون ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأرباح جراء توريد الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أوروبا.
وأضاف التقرير ساخرا، أنه على مدار العام، قيل إن حصة إمدادات الغاز المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا زادت من 20 إلى 60 في المائة. "الولايات المتحدة تتظاهر بأنها المنقذ".
في الوقت نفسه، شكك التقرير في أن الولايات المتحدة كانت تبيع الغاز إلى أوروبا بدافع المساعدة، مشيرا إلى أن "الفارق في السعر كبير في القارتين".
يذكر أنه في وقت سابق توقعت شركة "غابروم" الروسية أن تتخطى أسعار الغاز في أوروبا في الشتاء حاجز 4000 دولار لكل 1000 متر مكعب، وتبلغ الآن تكلفة المواد الخام في التبادلات الفورية أكثر من 2.5 ألف دولار.
هذا وانخفض تصدير الغاز الروسي بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، كما وانخفضت الإمدادات عبر "نورد ستريم" وعبر نظام نقل الغاز الأوكراني بشكل كبير، وتوقفت تماما عبر "يامال-أوروبا".