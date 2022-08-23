https://sputnikarabic.ae/20220823/آبل-تبدأ-إنتاج-أجهزة-أيفون-في-الهند-كبديل-محتمل-للصين-1066770136.html
"آبل" تبدأ إنتاج أجهزة "أيفون" في الهند كبديل محتمل للصين
"آبل" تبدأ إنتاج أجهزة "أيفون" في الهند كبديل محتمل للصين
تخطط شركة "آبل" لبدء تصنيع جهاز "أيفون 14" في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج خارج الصين، مما يضيق الفجوة بين البلدين ولكن لا يغلقها تماما كما... 23.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-23T14:43+0000
2022-08-23T14:43+0000
2022-08-23T14:43+0000
اقتصاد
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050154992_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3ee08f5e2712687dc59e230416924c36.jpg
تعمل الشركة مع الموردين لتكثيف التصنيع في الهند وتقصير التأخر في إنتاج "أيفون" من فترة "ستة إلى تسعة أشهر" النموذجية للإصدارات السابقة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.تبحث "آبل"، التي صنعت معظم جوالاتها في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل التصادم السياسي بين إدارة الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب فرض الأولى عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.قال محللون إنهم يتوقعون أن تشحن "آبل" أجهزة "أيفون" من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبا، الأمر الذي كان من شأنه أن يكون معيارا مهما في جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.قالت المصادر إن مجموعة "فوكسكون تكنولوجي"، الشركة المصنعة الرئيسية لأجهزة "أيفون"، درست عملية شحن المكونات من الصين وتجميع جهاز "أيفون 14" في مصنعها خارج مدينة تشيناي جنوبي الهند، وشمل ذلك البحث عن طرق للحفاظ على معايير السرية العالية.قررت كل من "آبل" و"فوكسكون" في النهاية أن البدء المتزامن للإنتاج في الهند والصين ليس واقعيا هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال هدفا طويل الأجل، ومن المرجح الانتهاء من أول جوال من الهند في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الإصدار الأولي في سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20220818/تقارير-تكشف-عن-موعد-جديد-للإعلان-عن-آيفون-14-1066595162.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050154992_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb43f282bcae2f5dc518e688eba19fae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, مجتمع
"آبل" تبدأ إنتاج أجهزة "أيفون" في الهند كبديل محتمل للصين
تابعنا عبر
تخطط شركة "آبل" لبدء تصنيع جهاز "أيفون 14" في الهند بعد نحو شهرين من الإصدار الأولي للمنتج خارج الصين، مما يضيق الفجوة بين البلدين ولكن لا يغلقها تماما كما توقع بعض المراقبين.
تعمل الشركة مع الموردين لتكثيف التصنيع في الهند وتقصير التأخر في إنتاج "أيفون" من فترة "ستة إلى تسعة أشهر" النموذجية للإصدارات السابقة، وفقا لما نقلته وكالة
"بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.
تبحث "آبل"، التي صنعت معظم جوالاتها
في الصين منذ فترة طويلة، عن بدائل في ظل التصادم السياسي بين إدارة الرئيس شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن، إلى جانب فرض الأولى عمليات إغلاق في جميع أنحاء البلاد أدت إلى تعطيل النشاط الاقتصادي.
قال محللون إنهم يتوقعون أن تشحن "آبل" أجهزة "أيفون" من كلا البلدين في الوقت نفسه تقريبا، الأمر الذي كان من شأنه أن يكون معيارا مهما في جهود الشركة لتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها.
قالت المصادر إن مجموعة "فوكسكون تكنولوجي"، الشركة المصنعة الرئيسية لأجهزة "أيفون"، درست عملية شحن المكونات من الصين وتجميع جهاز "أيفون 14
" في مصنعها خارج مدينة تشيناي جنوبي الهند، وشمل ذلك البحث عن طرق للحفاظ على معايير السرية العالية.
قررت كل من "آبل" و"فوكسكون" في النهاية أن البدء المتزامن للإنتاج في الهند والصين ليس واقعيا هذا العام، على الرغم من أنه لا يزال هدفا طويل الأجل، ومن المرجح الانتهاء من أول جوال من الهند في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد الإصدار الأولي في سبتمبر/ أيلول.