https://sputnikarabic.ae/20220823/ألمانيا-تتعهد-بتقديم-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-بقيمة-500-مليون-دولار-1066779959.html

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا ستزود أوكرانيا بما قيمته 500 مليون يورو إضافية (نحو 500 مليون دولار) من المساعدات العسكرية، معظمها... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T21:01+0000

2022-08-23T21:01+0000

2022-08-23T21:01+0000

أخبار أوكرانيا

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وأخبر المتحدث وكالة "فرانس برس" أن المعدات ستشمل ثلاثة أنظمة مضادة للطائرات من طراز "آيريس تي" ونحو 12 مركبة انتشال مسلحة و20 قاذفة صواريخ مركّبة على شاحنات صغيرة وذخيرة دقيقة ومعدات مضادة للطائرات المسيرة. سيتم تسليم معظمها عام 2023".تعرض المستشار أولاف شولتز وحكومته، التي قررت استثمار 100 مليار يورو في تحديث الجيش الألماني، لضغوط شديدة في الأشهر الأخيرة، من السلطات الأوكرانية، بسبب تحفظها الواضح على توريد الأسلحة إلى كييف.في وقت سابق هذا الأسبوع، أكد شولتز، أن برلين تزود كييف بانتظام بأسلحة "فعالة للغاية"، وتعهد بمواصلة التسليم إذا لم يكن هناك تصعيد، قائلا: "ألمانيا ستساعد أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا لكن المبدأ الأساسي هو أنه لا ينبغي تصعيد الصراع".وذكرت وسائل إعلام ألمانية، نقلا عن مصادر رسمية أوكرانية، أن دبلوماسيين أوكرانيين طلبوا من برلين مرات عدة منذ يونيو/ حزيران زيادة إمدادات الأسلحة ولكن دون جدوى.وقال شولتز خلال يوم مفتوح في مكتبه في برلين: "ألمانيا تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من الأسلحة، ومن المهم أن نذكر أننا نواصل عمليات التسليم المنتظمة، إنه سلاح فعال للغاية".

https://sputnikarabic.ae/20220821/شولتز-نزود-كييف-بالأسلحة-الكافية-لكن-المبدأ-الأساسي-هو-عدم-التصعيد-1066697095.html

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