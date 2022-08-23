https://sputnikarabic.ae/20220823/الخارجية-الكازاخستانية-تستدعي-السفير-الأوكراني-على-خلفية-تصريحات-عنصرية-ضد-الروس-1066751152.html

الخارجية الكازاخستانية تستدعي السفير الأوكراني على خلفية تصريحات عنصرية ضد الروس

الخارجية الكازاخستانية تستدعي السفير الأوكراني على خلفية تصريحات عنصرية ضد الروس

استدعت وزارة خارجية كازاخستان سفير أوكرانيا لدى الجمهورية، بيترو فروبليفسكي، فيما يتعلق بتصريحاته حول الروس، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T08:42+0000

2022-08-23T08:42+0000

2022-08-23T08:46+0000

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وجاء في بيان الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء: "عُقد اجتماع في وزارة خارجية جمهورية كازاخستان بين نائب الوزير إرموخامبيت كونوسباييف وسفير أوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، وخلال الاجتماع، احتجت الوزارة على تصريحات للسفير (الأوكراني) أدلى بها في مقابلة يوم 21 أغسطس/آب من هذا العام مع المدون الكازاخستاني دياس كوزايروف".وشددت الوزارة على أن "مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الودية بين الدول".وأصدر مجلس الشعب في كازاخستان بيانا يشجب تصريحات فروبليفسكي التي ظهرت على شبكة الإنترنت.وجاء في البيان: "نحن أعضاء مجلس شعب كازاخستان، ندين بشدة ونعتبر التصريحات التي أدلى بها سفير أوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان، السيد بيتر فروبليفسكي، في مقابلة مع أحد المدونين الكازاخستانيين، غير مقبولة".وأفادت الخدمة الصحفية للجنة التحقيق الروسية سابقًا بأنه قد تم نشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أدلى فيه رجل، وفقًا للبيانات الأولية، هو السفير فوق العادة والمفوض لأوكرانيا لدى كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، بتصريحات مفادها بأن "النظام الأوكراني يحاول قتل أكبر عدد ممكن من الروس".

https://sputnikarabic.ae/20220822/مجلة-الولايات-المتحدة-ستخسر-بغض-النظر-عن-نتيجة-الصراع-في-أوكرانيا-1066740203.html

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جرائم النازية الأوكرانية, روسيا, كازاخستان, أخبار أوكرانيا