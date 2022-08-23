https://sputnikarabic.ae/20220823/تركيا-تقول-إنها-ليس-لديها-شروط-مسبقة-لإجراء-حوار-مع-سوريا-في-مسعى-لتخفيف-التوتر-1066761064.html

تركيا تقول إنها ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع سوريا في مسعى لتخفيف التوتر

تركيا تقول إنها ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع سوريا في مسعى لتخفيف التوتر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ليس لديها شروط مسبقة لإجراء حوار مع الحكومة السورية، مشددا على ضرورة أن يكون للمحادثات مع... 23.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-23T12:20+0000

2022-08-23T12:20+0000

2022-08-23T12:20+0000

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أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

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جاء ذلك في مقابلة مع قناة "خبر غلوبال"، وهو تصريح يعكس تخفيفا في الآونة الأخيرة في موقف أنقرة المعلن تجاه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد صراع استمر أكثر من عقد دعمت خلاله تركيا مقاتلي المعارضة "الذين يسعون للإطاحة بالأسد".كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدد على ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا لإفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي، على حد قوله.وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الرسمية، يوم الجمعة: "الولايات المتحدة وقوات التحالف هم المغذّون للإرهاب في سوريا في المقام الأول، لقد قاموا بذلك دون هوادة ولا يزالون يواصلون ذلك".وأضاف: "يتوجب علينا الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا، يمكننا من خلالها إفساد العديد من المخططات في هذه المنطقة من العالم الإسلامي. هدفنا ليس الفوز على نظام الأسد بل مكافحة الإرهاب في شمال سوريا وشرق الفرات".

https://sputnikarabic.ae/20220822/إيران-تأمل-بإعادة-ترميم-العلاقات-بين-تركيا-وسوريا-يخدم-استقرار-المنطقة-1066712776.html

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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم