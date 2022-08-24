https://sputnikarabic.ae/20220824/أمير-قطر-ورئيس-وزراء-باكستان-يبحثان-تعزيز-الشراكة-الاقتصادية-بين-البلدين-1066799122.html
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:15+0000
2022-08-24T12:15+0000
2022-08-24T12:15+0000
العالم العربي
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ونشر تميم بن حمد، صورا على صفحته الرسمية في "تويتر" ترصد جانبا من المباحثات مع شريف، في الديوان الأميري، اليوم الأربعاء.وقال أمير قطر إنه بحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية متينة.كما أشار إلى أنه تم التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة والعالم.ولفتت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الجانبين عبرا عن تطلعهما لتعزيز الشراكة الاقتصادية ورفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار عبر جهاز قطر للاستثمار.
https://sputnikarabic.ae/20220823/باكستان-تقر-اتفاقا-لتوفير-قوات-لتأمين-كأس-العالم-لكرة-القدم-في-قطر-1066756110.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
أمير قطر ورئيس وزراء باكستان يبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
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استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونشر تميم بن حمد، صورا على صفحته الرسمية في "تويتر" ترصد جانبا من المباحثات مع شريف، في الديوان الأميري، اليوم الأربعاء.
وقال أمير قطر إنه بحث مع رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيرا إلى أنها علاقات تاريخية
متينة.
كما أشار إلى أنه تم التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية
ذات الاهتمام المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة والعالم.
ولفتت وكالة الأنباء القطرية إلى أن الجانبين عبرا عن تطلعهما لتعزيز الشراكة
الاقتصادية ورفع التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار عبر جهاز قطر للاستثمار.