عربي
https://sputnikarabic.ae/20220824/التيار-الصدري-سقوط-النظام-الحالي-في-العراق-لا-يحلو-للسفارة-الأمريكية-1066790012.html
التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية
التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية
وصف التيار الصدري في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "الداعم الأكبر" للإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى أثار تخوفات... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:42+0000
2022-08-24T09:42+0000
العالم العربي
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065865201_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_e475ef013815f2a96c1add77f6f41801.jpg
جاء ذلك في بيان على لسان وزير التيار الصدري، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى تحذيره من تعالي أصوات من وصفهم بـ "أبواق السلطة" ضد الثورة حينما بدأ الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.ولفت إلى أن ذلك له أسباب أبرزها الخوف من كشف القضاء لملفات فسادهم أو اقتحام المجلس ووقوع تلك الملفات في يد المحتجين.وأوضح أن "الإطار" يعتبر أن القضاء هو الحامي الوحيد لهم وأن استمرار الاعتصام أمامه يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة ولن يكون لهم وجود في المستقبل.وتابع البيان: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى، لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب استمرار الثورة وتقويض الفاسدين".وقال البيان إن السفارة الأمريكية في العراق على رأس الذين يخشون من سقوط النظام الحالي في العراق، مشيرا إلى أن سقوط الفساد في القضاء سيتم تفسيره على أن الثورة ستطيح بالفاسدين أمثالهم.
https://sputnikarabic.ae/20220817/التيار-الصدري-في-العراق-يعلن-عدم-مشاركته-في-الحوار-السياسي-الذي-دعا-إليه-الكاظمي-1066514275.html
https://sputnikarabic.ae/20220823/غياب-أمريكا-عن-الأزمة-السياسية-في-العراق-تراجع-لدورها-أم-خطة-يجري-تطبيقها؟-1066774848.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065865201_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_21c0e0e0cacd896247ac9403a6e93d1b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق
العالم العربي, العراق

التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية

09:42 GMT 24.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
تابعنا عبرTelegram
وصف التيار الصدري في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "الداعم الأكبر" للإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى أثار تخوفات البعض من كشف ملفات الفساد الخاصة بهم.
جاء ذلك في بيان على لسان وزير التيار الصدري، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى تحذيره من تعالي أصوات من وصفهم بـ "أبواق السلطة" ضد الثورة حينما بدأ الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2022
التيار الصدري في العراق يعلن عدم مشاركته في الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي
17 أغسطس, 11:04 GMT
ولفت إلى أن ذلك له أسباب أبرزها الخوف من كشف القضاء لملفات فسادهم أو اقتحام المجلس ووقوع تلك الملفات في يد المحتجين.
وأوضح أن "الإطار" يعتبر أن القضاء هو الحامي الوحيد لهم وأن استمرار الاعتصام أمامه يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة ولن يكون لهم وجود في المستقبل.
أعلام أمريكا والعراق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2022
غياب أمريكا عن الأزمة السياسية في العراق... تراجع لدورها أم خطة يجري تطبيقها؟
أمس, 16:39 GMT
وتابع البيان: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى، لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب استمرار الثورة وتقويض الفاسدين".
وقال البيان إن السفارة الأمريكية في العراق على رأس الذين يخشون من سقوط النظام الحالي في العراق، مشيرا إلى أن سقوط الفساد في القضاء سيتم تفسيره على أن الثورة ستطيح بالفاسدين أمثالهم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала