https://sputnikarabic.ae/20220824/التيار-الصدري-سقوط-النظام-الحالي-في-العراق-لا-يحلو-للسفارة-الأمريكية-1066790012.html
التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية
التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية
وصف التيار الصدري في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "الداعم الأكبر" للإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى أثار تخوفات... 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T09:42+0000
2022-08-24T09:42+0000
2022-08-24T09:42+0000
العالم العربي
العراق
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جاء ذلك في بيان على لسان وزير التيار الصدري، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى تحذيره من تعالي أصوات من وصفهم بـ "أبواق السلطة" ضد الثورة حينما بدأ الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.ولفت إلى أن ذلك له أسباب أبرزها الخوف من كشف القضاء لملفات فسادهم أو اقتحام المجلس ووقوع تلك الملفات في يد المحتجين.وأوضح أن "الإطار" يعتبر أن القضاء هو الحامي الوحيد لهم وأن استمرار الاعتصام أمامه يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة ولن يكون لهم وجود في المستقبل.وتابع البيان: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى، لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب استمرار الثورة وتقويض الفاسدين".وقال البيان إن السفارة الأمريكية في العراق على رأس الذين يخشون من سقوط النظام الحالي في العراق، مشيرا إلى أن سقوط الفساد في القضاء سيتم تفسيره على أن الثورة ستطيح بالفاسدين أمثالهم.
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العالم العربي, العراق
التيار الصدري: سقوط النظام الحالي في العراق لا يحلو للسفارة الأمريكية
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وصف التيار الصدري في العراق، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه "الداعم الأكبر" للإطار التنسيقي، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى أثار تخوفات البعض من كشف ملفات الفساد الخاصة بهم.
جاء ذلك في بيان على لسان وزير التيار الصدري، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز"، التي أشارت إلى تحذيره من تعالي أصوات من وصفهم بـ "أبواق السلطة" ضد الثورة حينما بدأ الاعتصام أمام مجلس القضاء الأعلى.
ولفت إلى أن ذلك له أسباب أبرزها الخوف من كشف القضاء لملفات فسادهم أو اقتحام المجلس ووقوع تلك الملفات في يد المحتجين.
وأوضح أن "الإطار" يعتبر أن القضاء هو الحامي
الوحيد لهم وأن استمرار الاعتصام أمامه يعني أنهم لن يستطيعوا تشكيل حكومة ولن يكون لهم وجود في المستقبل.
وتابع البيان: "سواء اعتبرت هذه الخطوة فاشلة أم ناجحة، فهي تعني أننا سنخطو خطوة مفاجئة أخرى
، لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب استمرار الثورة وتقويض الفاسدين".
وقال البيان إن السفارة الأمريكية
في العراق على رأس الذين يخشون من سقوط النظام الحالي في العراق، مشيرا إلى أن سقوط الفساد في القضاء سيتم تفسيره على أن الثورة ستطيح بالفاسدين أمثالهم.