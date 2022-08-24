https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-التركية-تعلن-مغادرة-سفينتين-لميناء-أوديسا-1066798544.html
الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين لميناء أوديسا
الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين لميناء أوديسا
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن سفينتين تحملان منتجات زراعية غادرتا ميناء أوديسا صباح اليوم الأربعاء. 24.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-24T12:11+0000
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وأضاف البيان: "تستمر شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية كما هو مخطط لها، وحتى صباح اليوم، غادرت سفينتان أخريان ميناء أوديسا الأوكراني".وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك دولًا في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتعطيل "اتفاقية الغذاء".وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع "هابر غلوبال"، يوم أمس الثلاثاء: "من بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، هناك دول لا تريد إنهاء (العملية الخاصة)، كان هناك أيضًا دول أفسدت اتفاقية الغذاء من حيث جلب المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق".وأردف جاويش أوغلو: "لن أذكر الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدًا".كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 20 أغسطس/آب، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.
https://sputnikarabic.ae/20220818/زيلينسكي-يناقس-مع-غوتيريش-وأردوغان-ملف-زابوروجيه-واتفاقية-الغذاء-1066579366.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين لميناء أوديسا
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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن سفينتين تحملان منتجات زراعية غادرتا ميناء أوديسا صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف البيان: "تستمر شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية كما هو مخطط لها، وحتى صباح اليوم، غادرت سفينتان أخريان ميناء أوديسا الأوكراني".
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك دولًا في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتعطيل "اتفاقية الغذاء".
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع "هابر غلوبال"، يوم أمس الثلاثاء: "من بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، هناك دول لا تريد إنهاء (العملية الخاصة)، كان هناك أيضًا دول أفسدت اتفاقية الغذاء من حيث جلب المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق".
وأردف جاويش
أوغلو: "لن أذكر الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدًا".
كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 20 أغسطس/آب، أن الأمم المتحدة تعمل على تذليل العقبات التي تؤثر على تصدير الحبوب الروسية إلى الدول النامية.