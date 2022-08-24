https://sputnikarabic.ae/20220824/غوتيريش-يناشد-الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تحرير-تيغراي-الوقف-الفوري-للقتال-1066811906.html

غوتيريش يناشد الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الوقف الفوري للقتال

غوتيريش يناشد الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الوقف الفوري للقتال

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أطراف النزاع في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا بالوقف الفوري للقتال. 24.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-24T16:21+0000

2022-08-24T16:21+0000

2022-08-24T16:21+0000

أنطونيو غوتيريش

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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جاء ذلك في بيان لغوتيريش نشره الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، في ظل تجدد القتال لأول مرة منذ عام بين الحكومة الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.وأضاف "لقد عانى شعب إثيوبيا: التيغراي، والأمهرات، والأورومو، والعفار، أكثر مما ينبغي".وتبادلت جبهة تحرير تيغراي، والحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، الاتهامات ببدء الأعمال القتالية، وتقويض جهود السلام الجارية.وقالت القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي في بيان: "بعد أن أمضى العدو 5 أيام في إعادة تمركز القوات على الجبهة الجنوبية... بدأت الفرق الميكانيكية الثانية والسادسة والثامنة هجوما واسعا بدءا من صباح اليوم الساعة الخامسة صباحا".وأضاف البيان: "تود القيادة العسكرية لجبهة تحرير تيغراي أن توضح أنه إذا لم يقم العدو بوقف الهجوم، الذي بدأه بناء على خطة هجومية معروفة مسبقا، فإن جيش تيغراي جاهز تماما لصد هذا الهجوم، والانتقال إلى هجوم مضاد لتحرير أراضي تيغراي المحتلة ذات السيادة، وإعادة النازحين إلى ديارهم".من جانبها، أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، نقلا عن بيان صادر عن الحكومة الإثيوبية بأن جبهة تحرير تيغراي شنت هجوما مفتوحا على الجبهة الشرقية، في خطوة اعتبرتها أديس أبابا تحديا لجهود السلام الجارية.وذكرت الحكومة في بيانها، أن الجبهة بدأت الأعمال القتالية، رغم إطلاق الحكومة سراح سجناء بارزين كانوا من قادة الجبهة في إطار جهودها المستمرة من أجل السلام.وأسفر الصراع الذي اندلع بإقليم تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مقتل وإصابة الآلاف.ووقتها اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جبهة تحرير تيغراي بمهاجمة ثكنات للجيش الحكومي، وأرسل القوات الفيدرالية لإعادة السيطرة على الإقليم.

https://sputnikarabic.ae/20220824/الحكومة-الإثيوبية-وجبهة-تحرير-تيغراي-تتبادلان-الاتهامات-ببدء-الأعمال-القتالية-1066795655.html

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أنطونيو غوتيريش, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي