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اختتام المرحلة الرابعة من مسابقات الاستطلاع العسكري في إيران
اختتام المرحلة الرابعة من مسابقات الاستطلاع العسكري في إيران
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اختتام المرحلة الرابعة من المسابقات العسكرية المتعلقة بالاستطلاعات الجوية الليلية التي جرت في إيران. 25.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-25T13:13+0000
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية بموقعها الرسمي تقريرا عن المسابقة التي أقيمت المرحلة الرابعة منها في قاعدة أصفهان الجوية في إيران، حيث تم إجراء استطلاع جوي وإطلاق نيران المدفعية ليلاً على ثلاث دفعات من قبل الفرق المشاركة.وتتألف المسابقة من مراحل عدة تبدأ من البحث وصولا إلى التدمير، حيث تتلقى القوات العسكرية المعلومات المحددة من قبل القوات الاستطلاع التي بدورها ترسل الإحداثيات لقوات المدفعية التي تعمل في لحظات على تدمير الأهداف المحددة.ومن بين الأهداف المحددة هي دبابات في خنادق أو مركبات قتال متحركة أو أنظمة صواريخ وشاحنات مزودة بأسلحة رشاشة.وبحسب نتائج المرحلة الرابعة من المسابقة المقامة في إيران احتل فريق إيران المركز الأول واحتل الفريق الروسي المركز الثاني والمركزين الثالث والرابع احتلتهما جمهورية بيلاروسيا وجمهورية أرمينيا.
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العالم
العالم

اختتام المرحلة الرابعة من مسابقات الاستطلاع العسكري في إيران

13:13 GMT 25.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورعسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل "بياثلون الدبابات" في ميدان للتدريبات "أنغارسك" في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019
عسكريون من الدفاع الساحلي لأسطول البحر الأسود خلال مسابقات التأهيل بياثلون الدبابات في ميدان للتدريبات أنغارسك في شبه جزيرة القرم الروسية، 20 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اختتام المرحلة الرابعة من المسابقات العسكرية المتعلقة بالاستطلاعات الجوية الليلية التي جرت في إيران.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية بموقعها الرسمي تقريرا عن المسابقة التي أقيمت المرحلة الرابعة منها في قاعدة أصفهان الجوية في إيران، حيث تم إجراء استطلاع جوي وإطلاق نيران المدفعية ليلاً على ثلاث دفعات من قبل الفرق المشاركة.
وتتألف المسابقة من مراحل عدة تبدأ من البحث وصولا إلى التدمير، حيث تتلقى القوات العسكرية المعلومات المحددة من قبل القوات الاستطلاع التي بدورها ترسل الإحداثيات لقوات المدفعية التي تعمل في لحظات على تدمير الأهداف المحددة.
ومن بين الأهداف المحددة هي دبابات في خنادق أو مركبات قتال متحركة أو أنظمة صواريخ وشاحنات مزودة بأسلحة رشاشة.
وبحسب نتائج المرحلة الرابعة من المسابقة المقامة في إيران احتل فريق إيران المركز الأول واحتل الفريق الروسي المركز الثاني والمركزين الثالث والرابع احتلتهما جمهورية بيلاروسيا وجمهورية أرمينيا.
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