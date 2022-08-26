https://sputnikarabic.ae/20220826/السودان-والإمارات-يؤيدان-التصريحات-السعودية-بشأن-خفض-إنتاج-النفط-1066874125.html
السودان والإمارات يؤيدان التصريحات السعودية بشأن خفض إنتاج النفط
السودان والإمارات يؤيدان التصريحات السعودية بشأن خفض إنتاج النفط
أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبد الله، اليوم الجمعة، تأييد تصريحات نظيره السعودي بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للتدخل من أجل إعادة... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T13:21+0000
2022-08-26T13:21+0000
2022-08-26T13:21+0000
أسعار النفط اليوم
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وقال الوزير السوداني، إن بلاده "تدعم جهود "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات"، وفقا لشبكة "العربية".وشدد الوزير على "دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف "أوبك+"، والتي وفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق".وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، قوله إن "الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة".وأدلى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"، الاثنين الماضي، بتصريحات عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".يشار إلى أن العراق والجزائر وليبيا وكازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية، أدلوا بتصريحات مماثلة قبل اجتماع "أوبك+"، الذي سيعقد في 5 سبتمبر/ أيلول، ويضم الدول الأعضاء في منظمة "أوبك".
https://sputnikarabic.ae/20220823/أمريكا-تعلق-على-تصريح-وزير-الطاقة-السعودي-عن-خفض-إنتاج-النفط-نواجه-أزمة-عالمية-1066754887.html
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أسعار النفط اليوم
السودان والإمارات يؤيدان التصريحات السعودية بشأن خفض إنتاج النفط
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أعلن وزير الطاقة والنفط السوداني، محمد عبد الله، اليوم الجمعة، تأييد تصريحات نظيره السعودي بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" للتدخل من أجل إعادة التوازن في سوق النفط.
وقال الوزير السوداني، إن بلاده "تدعم جهود "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات"، وفقا لشبكة "العربية".
وشدد الوزير على "دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف "أوبك+"، والتي وفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق".
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، قوله إن "الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة".
وأدلى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في حوار مع شبكة "بلومبيرغ"
، الاثنين الماضي، بتصريحات عن إمكانية خفض "أوبك+" لإنتاج النفط في أي وقت للتعامل مع التحديات.
وقال الأمير عبد العزيز: "لقد أصبحت مجموعة أوبك بلس أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتته مجموعة أوبك بلس مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".
يشار إلى أن العراق والجزائر وليبيا وكازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية، أدلوا بتصريحات مماثلة قبل اجتماع "أوبك+"، الذي سيعقد في 5 سبتمبر/ أيلول، ويضم الدول الأعضاء في منظمة "أوبك".