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الدفاع الروسية: تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" ردا على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الدفاع الروسية: تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" ردا على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية ورداً على ذلك تم تدمير مدفع من... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T09:58+0000
2022-08-26T09:58+0000
2022-08-26T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية مرتين لقصف مدفعي من العيار الثقيل من قبل القوات الأوكرانية. ونتيجة القصف، أصابت أربع ذخائر قسم الأوكسجين والنيتروجين في المحطة، وأخرى أصابت المبنى الخاص رقم 1 للمحطة".وأشار البيان إلى أنه رداً على ذلك قامت القوات الروسية بتوجيه ضربات بقذائف عالية الدقة على مصادر النيران وتم تدمير مدفع من طراز هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع.وتابع البيان: "تعرضت تسعة مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف خلال الـ24 ساعة الماضية في بلدات، بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعات خيرسون، خاركوف، ونيكولايف، وكذلك تحييد القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 163 مقاطعة".أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-600-جندي-أوكراني-خلال-تقدم-القوات-الروسية-في-دونيتسك-1066792881.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير مدفع هاوتزر "إم 777" ردا على قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية
09:58 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قصفت محطة زابوروجيه للطاقة النووية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية ورداً على ذلك تم تدمير مدفع من طراز هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
، تعرضت محطة زابوروجيه للطاقة النووية مرتين لقصف مدفعي من العيار الثقيل من قبل القوات الأوكرانية. ونتيجة القصف، أصابت أربع ذخائر قسم الأوكسجين والنيتروجين في المحطة، وأخرى أصابت المبنى الخاص رقم 1 للمحطة".
وأشار البيان إلى أنه رداً على ذلك قامت القوات الروسية
بتوجيه ضربات بقذائف عالية الدقة على مصادر النيران وتم تدمير مدفع من طراز هاوتزر "أم 777" أمريكي الصنع.
وتابع البيان: "تعرضت تسعة مراكز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف خلال الـ24 ساعة الماضية في بلدات، بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعات خيرسون، خاركوف، ونيكولايف، وكذلك تحييد القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 163 مقاطعة".
أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، في 24 فبراير/شباط الماضي، حيث وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بـ"حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات".
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.