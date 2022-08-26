https://sputnikarabic.ae/20220826/تايوان-تعلن-اقتراب-35-طائرة-و8-سفن-حربية-صينية-من-أجوائها-ومياهها-الإقليمية-1066876715.html

تايوان تعلن اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية صينية من أجوائها ومياهها الإقليمية

تايوان تعلن اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية صينية من أجوائها ومياهها الإقليمية

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الجمعة، اقتراب 35 طائرة حربية وثماني سفن حربية صينية من الجزيرة. 26.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-26T14:23+0000

2022-08-26T14:23+0000

2022-08-26T14:23+0000

الصين

أخبار تايوان

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع التايوانية: "رصدنا نشاط 35 طائرة وثماني سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان، اليوم 26 أغسطس/آب، حتى الساعة 17:00 (12:00 بتوقيت موسكو)".وأشارت الوزارة إلى أن 18طائرة عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان (الصين)، بما في ذلك ثماني مقاتلات من طراز "سو-30" وأربع طائرات من طراز "جاي-16"، وثلاث طائرات "جاي-11" وثلاث طائرات من طراز "جاي-10".وأرسلت تايوان (الصين) دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الصيني، اختتام مناورات عسكرية ضخمة نفذها حول تايوان، في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي للجزيرة، لكنه تعهّد بمواصلة دوريات منتظمة قربها.وقالت القيادة العسكرية الصينية، في بيان، على موقع "وي تشات"، إن "جميع المهام في إطار الأنشطة العسكرية المشتركة في المنطقة البحرية والمجال الجوي حول جزيرة تايوان، والتي نظمتها قيادة القتال الشرقية بجيش التحرير الشعبي الصيني، قد تم إكمالها بنجاح".وفي سياق متصل، أكدت الصين اليوم أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ردًا على استفزازات مؤيدي استقلال الجزيرة والقوى الخارجية.ودانت وزارة الخارجية الصينية، بشدة زيارة بيلوسي، إلى تايوان (الصين)، واعتبرت أن الزيارة بعثت بإشارات خاطئة لما تسميه قوات "الانفصاليين" التي تسعى إلى "استقلال تايوان".واعتبرت بكين الزيارة الأمريكية لتايوان (الصين) "استفزازا سياسيا هائلا"، مشددة على أنه "إذا أصرت واشنطن على اتباع النهج الخاطئ فيجب أن تكون مسؤولة عن أي عواقب خطيرة".وتتمتع تايوان (الصين) بالحكم الذاتي وترغب في الاستقلال بشكلٍ تام عن الصين، لكن بكين تعتبرها جزءا من أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي باستمرار بالاعتراف بتبعية تايوان لها.

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