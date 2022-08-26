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https://sputnikarabic.ae/20220826/رئيس-وزراء-كازاخستان-الاتحاد-الأوراسي-بحاجة-لمناقشة-تشكيل-آلية-لأسعار-صرف-العملات-الوطنية-1066870297.html
رئيس وزراء كازاخستان: الاتحاد الأوراسي بحاجة لمناقشة تشكيل آلية لأسعار صرف العملات الوطنية
رئيس وزراء كازاخستان: الاتحاد الأوراسي بحاجة لمناقشة تشكيل آلية لأسعار صرف العملات الوطنية
أعلن رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، اليوم الجمعة، إن البنوك المركزية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن تجري مشاورات حول تشكيل آلية لأسعار صرف... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T12:26+0000
2022-08-26T12:26+0000
اقتصاد
كازاخستان
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
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وقال إسماعيلوف متحدثا في الاجتماع "أعتقد أنه من الضروري إجراء مشاورات للبنوك المركزية في بلداننا لمناقشة تشكيل أسعار صرف العملات الوطنية وتقديم مقترحات للاجتماع المقبل للمجلس الحكومي الدولي".وأضاف إسماعيلوف "في ظل ظروف اليوم، تواجه دول الاتحاد ارتفاعا خطيرا في الأسعار، في المقام الأول للمنتجات الغذائية. وعلى مدى ستة أشهر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 12.9%.وأشار إسماعيلوف إلى أنه في المستوى الحالي لتكاملنا، يتم استخدام العملات الوطنية على نطاق واسع في التجارة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، نرى تذبذبا في أسعار الصرف بين عملاتنا الوطنية، والتي يتم تحديدها من خلال الأسعار المتقاطعة مقابل العملة الأمريكية. وهذا له تأثير كبير على التجارة في بلادنا ".وأكدت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان، أمس الخميس، مشاركة حكومات روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان.وناقش المشاركون في اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي عقد بمدينة شولبون آتا، في قيرغيزستان، تشكيل سوق غاز مشترك، والتعاون الصناعي، بالإضافة لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة.يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20220825/رئيس-الوزراء-الروسي-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يواجه-التحديات-بشكل-مشترك-1066846969.html
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اقتصاد, كازاخستان, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اقتصاد, كازاخستان, الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

رئيس وزراء كازاخستان: الاتحاد الأوراسي بحاجة لمناقشة تشكيل آلية لأسعار صرف العملات الوطنية

12:26 GMT 26.08.2022
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اجتماع قمة الاتحاد الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2022
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أعلن رئيس وزراء كازاخستان علي خان إسماعيلوف، اليوم الجمعة، إن البنوك المركزية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن تجري مشاورات حول تشكيل آلية لأسعار صرف العملات الوطنية.
وقال إسماعيلوف متحدثا في الاجتماع "أعتقد أنه من الضروري إجراء مشاورات للبنوك المركزية في بلداننا لمناقشة تشكيل أسعار صرف العملات الوطنية وتقديم مقترحات للاجتماع المقبل للمجلس الحكومي الدولي".
وأضاف إسماعيلوف "في ظل ظروف اليوم، تواجه دول الاتحاد ارتفاعا خطيرا في الأسعار، في المقام الأول للمنتجات الغذائية. وعلى مدى ستة أشهر، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنسبة 12.9%.
وأشار إسماعيلوف إلى أنه في المستوى الحالي لتكاملنا، يتم استخدام العملات الوطنية على نطاق واسع في التجارة المتبادلة. وفي الوقت نفسه، نرى تذبذبا في أسعار الصرف بين عملاتنا الوطنية، والتي يتم تحديدها من خلال الأسعار المتقاطعة مقابل العملة الأمريكية. وهذا له تأثير كبير على التجارة في بلادنا ".
وأكدت الخدمة الصحفية لحكومة كازاخستان، أمس الخميس، مشاركة حكومات روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وكازاخستان.
وناقش المشاركون في اجتماع المجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي عقد بمدينة شولبون آتا، في قيرغيزستان، تشكيل سوق غاز مشترك، والتعاون الصناعي، بالإضافة لتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة.
يذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اقترح في وقت سابق أن تقوم دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بتسريع الانتقال إلى آليات التسوية المالية الدولية الخاصة بها وتوسيع ممارسة استخدام العملات الوطنية في التعاون التجاري الخارجي.
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، روسيا 20 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2022
رئيس الوزراء الروسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه التحديات بشكل مشترك
أمس, 15:38 GMT
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي: روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيستان، يمتلك الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سوقا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.
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