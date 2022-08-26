https://sputnikarabic.ae/20220826/سقوط-4-صواريخ-في-منطقة-النظائر-المشعة-بمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-نتيجة-قصف-القوات-الأوكرانية-1066877677.html
سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
أعلن المكتب الإعلامي لإدارة مدينة إينرغودار، أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، مشيرا إلى وقوع أربعة صواريخ في... 26.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-26T14:41+0000
2022-08-26T14:41+0000
2022-08-26T14:51+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك": "تواصل الفرق الأوكرانية الإرهاب النووي العالمي بقصفها منطقة محطة الطاقة النووية. تم اليوم رصد أربع إصابات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في منطقة مخزن النظائر المشعة".وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الجانب الأوكراني قطع آخر خط لنقل الطاقة من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى أوكرانيا.وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال خلالها: "بالأمس، تم قطع الخط الرابع وبالتالي من المستحيل ماديًا نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووفقًا للمعلومات التي لدي لم يعد يتم توفير هذه الطاقة لأوكرانيا ولا توجد فرص للقيام بذلك".ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أرحب بالتأكيد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن". كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطة زابوروجيه النووية.
https://sputnikarabic.ae/20220826/أوكرانيا-تقطع-آخر-خطوط-نقل-الطاقة-من-زابوروجيه-1066863767.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
سقوط 4 صواريخ في منطقة النظائر المشعة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية نتيجة قصف القوات الأوكرانية
14:41 GMT 26.08.2022 (تم التحديث: 14:51 GMT 26.08.2022) تابعنا عبر
أعلن المكتب الإعلامي لإدارة مدينة إينرغودار، أن المسلحين الأوكرانيين قاموا بقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الجمعة، مشيرا إلى وقوع أربعة صواريخ في منطقة مخزن النظائر المشعة بالمحطة.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم إدارة المدينة لوكالة "سبوتنيك": "تواصل الفرق الأوكرانية الإرهاب النووي العالمي بقصفها منطقة محطة الطاقة النووية. تم اليوم رصد أربع إصابات بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية في منطقة مخزن النظائر المشعة".
وكان عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن الجانب الأوكراني قطع آخر خط لنقل الطاقة من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات روغوف خلال مقابلة
مع قناة "روسيا 1" قال خلالها: "بالأمس، تم قطع الخط الرابع وبالتالي من المستحيل ماديًا نقل الكهرباء إلى الضفة اليمنى لنهر دنيبر ووفقًا للمعلومات التي لدي لم يعد يتم توفير هذه الطاقة لأوكرانيا ولا توجد فرص للقيام بذلك".
حدث انقطاع في التيار الكهربائي في منطقتي زابوروجيه وخيرسون يوم الخميس بسبب ماس كهربائي في الشبكة بعد قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية وحرائق في انرجودار. وبسبب هذا، عملت أنظمة الأمان في محطة الطاقة النووية، وتم فصل وحدتي طاقة عن الشبكة. في وقت لاحق، تم استئناف توريد المناطق.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أرحب بالتأكيد على دعم مثل هذه المهمة وأدعو إلى إجرائها في أقرب وقت ممكن". كما عبّر عن قلقه البالغ إزاء الوضع في محيط محطة زابوروجيه النووية.