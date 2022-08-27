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https://sputnikarabic.ae/20220827/غانتس-المعرفة-والقدرات-التي-اكتسبتها-طهران-تتطلب-تحسينات-في-الاتفاق-النووي-1066909713.html
غانتس: المعرفة والقدرات التي اكتسبتها طهران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي
غانتس: المعرفة والقدرات التي اكتسبتها طهران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، إن المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب إدخال تحسينات على الاتفاق النووي الذي يتم بلورته. 27.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-27T17:34+0000
2022-08-27T17:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
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جاء ذلك في كلمة لغانتس أمام رؤساء معاهد الأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق قناة "كان" الإسرايلية الرسمية.وقال غانتس: "المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي الذي يتم بحثه بما في ذلك الحاجة إلى تأجيل موعد انتهاء القيود".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده "ستواصل العمل ضد إيران في أي تطور".وأمس الجمعة، قال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر"، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي كما تم عرضه"، مضيفا: "شددتُ على العديد من العناصر المهمة التي يجب الوفاء بها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو الأسلحة النووية".وأضاف غانتس: "كما شددت على أهمية الاستمرار في تقوية وتعزيز القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية الموثوقة ضد المشروع النووي الإيراني وضد العدوان الإيراني في المنطقة".ووصل غانتس، أمس الأول (الخميس) إلى واشنطن، لنقل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي المتبلور مع طهران والذي ترفضه تل أبيب وتقول إنه لن يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
إسرائيل
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس

غانتس: المعرفة والقدرات التي اكتسبتها طهران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي

17:34 GMT 27.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، إن المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب إدخال تحسينات على الاتفاق النووي الذي يتم بلورته.
جاء ذلك في كلمة لغانتس أمام رؤساء معاهد الأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق قناة "كان" الإسرايلية الرسمية.
وقال غانتس: "المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي الذي يتم بحثه بما في ذلك الحاجة إلى تأجيل موعد انتهاء القيود".
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده "ستواصل العمل ضد إيران في أي تطور".
وأمس الجمعة، قال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر"، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي كما تم عرضه"، مضيفا: "شددتُ على العديد من العناصر المهمة التي يجب الوفاء بها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو الأسلحة النووية".
وأضاف غانتس: "كما شددت على أهمية الاستمرار في تقوية وتعزيز القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية الموثوقة ضد المشروع النووي الإيراني وضد العدوان الإيراني في المنطقة".
ووصل غانتس، أمس الأول (الخميس) إلى واشنطن، لنقل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي المتبلور مع طهران والذي ترفضه تل أبيب وتقول إنه لن يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
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