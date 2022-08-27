https://sputnikarabic.ae/20220827/غانتس-المعرفة-والقدرات-التي-اكتسبتها-طهران-تتطلب-تحسينات-في-الاتفاق-النووي-1066909713.html

غانتس: المعرفة والقدرات التي اكتسبتها طهران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي

غانتس: المعرفة والقدرات التي اكتسبتها طهران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم السبت، إن المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب إدخال تحسينات على الاتفاق النووي الذي يتم بلورته. 27.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-27T17:34+0000

2022-08-27T17:34+0000

2022-08-27T17:34+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بيني غانتس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/06/1066074032_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_55b374450596cdb16b52f66094c3fff5.jpg

جاء ذلك في كلمة لغانتس أمام رؤساء معاهد الأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، وفق قناة "كان" الإسرايلية الرسمية.وقال غانتس: "المعرفة والقدرات التي اكتسبتها إيران تتطلب تحسينات في الاتفاق النووي الذي يتم بحثه بما في ذلك الحاجة إلى تأجيل موعد انتهاء القيود".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده "ستواصل العمل ضد إيران في أي تطور".وأمس الجمعة، قال غانتس في تغريدة بحسابه على "تويتر"، إنه أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان "أن إسرائيل تعارض الاتفاق النووي كما تم عرضه"، مضيفا: "شددتُ على العديد من العناصر المهمة التي يجب الوفاء بها حتى لا تتمكن إيران من التقدم نحو الأسلحة النووية".وأضاف غانتس: "كما شددت على أهمية الاستمرار في تقوية وتعزيز القدرات العملياتية الهجومية والدفاعية الموثوقة ضد المشروع النووي الإيراني وضد العدوان الإيراني في المنطقة".ووصل غانتس، أمس الأول (الخميس) إلى واشنطن، لنقل الموقف الإسرائيلي من الاتفاق النووي المتبلور مع طهران والذي ترفضه تل أبيب وتقول إنه لن يمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس