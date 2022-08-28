https://sputnikarabic.ae/20220828/حول-الاتفاق-النووي-الإيراني-لابيد-قادة-الجيش-والموساد-مستعدون-لمواجهة-أي-سيناريو-1066929628.html

حول الاتفاق النووي الإيراني.. لابيد: قادة الجيش والموساد مستعدون لمواجهة أي سيناريو

حول الاتفاق النووي الإيراني.. لابيد: قادة الجيش والموساد مستعدون لمواجهة أي سيناريو

قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده جاهزة للتحرك من أجل الحفاظ على أمن بلاده القومي. 28.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-28T13:06+0000

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وعقد لابيد مؤتمرا صحفيا حول الاتفاق النووي الإيراني، أوضح من خلاله أن الاتفاق هو "اتفاق سيء"، ولم يكن جيدا بالفعل عندما تم توقيعه في العام 2015، بدعوى أن أخطاره أكبر وأعظم.وأكد لابيد أن قادة الجيش وجهاز "الموساد" مستعدون لمواجهة أي سيناريو بشأن النووي الإيراني، بعد تلقيهم تعليمات منه بتجهيز أنفسهم لأي سيناريو، مشددا على استعداد الجيش الإسرائيلي للعمل من أجل الحفاظ على أمن بلاده، مدعيا أن الإدارة الأمريكية تتفهم هذا الأمر.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن توجيهات بلاده تقضي بمواجهة الاتفاق النووي الإيراني بكل قوة، وذلك دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.واستطرد لابيد بأن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية متعددة الأبعاد منذ أكثر من عام من أجل منع إعادة التوقيع على الاتفاق النووي مع إيران، مع التشديد على أن الأمريكيين والأوروبيين يدركون المخاطر المتعلقة بهذا الاتفاق.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

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