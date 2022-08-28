https://sputnikarabic.ae/20220828/نتنياهو-أتعهد-بمنع-إيران-من-الحصول-على-أسلحة-نووية-بأي-شكل-1066937061.html
نتنياهو: أتعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل
نتنياهو: أتعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل
تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل. 28.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-28T15:42+0000
2022-08-28T15:42+0000
2022-08-28T15:42+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، تعهد من خلالها بأنه سواء في ظل وجود اتفاق نووي بين إيران وأمريكا أو دونه، فإنه سيفعل أي شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.وأرفق رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، شريط فيديو له خلال فترة رئاسته للوزراء في بلاده، في فترته الأخيرة، وهو داخل الأمم المتحدة، يتحدث عما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.وشدد نتنياهو خلال شريط الفيديو على أن بلاده ستدافع عن نفسها بأي ثمن، وستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إيران
نتنياهو: أتعهد بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل
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تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية بأي شكل.
ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، تعهد من خلالها بأنه سواء في ظل وجود اتفاق نووي بين إيران وأمريكا أو دونه، فإنه سيفعل أي شيء لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
وأرفق رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو،
شريط فيديو له خلال فترة رئاسته للوزراء في بلاده، في فترته الأخيرة، وهو داخل الأمم المتحدة، يتحدث عما أسماه بـ"مخاطر" الاتفاق النووي الإيراني.
وشدد نتنياهو خلال شريط الفيديو على أن بلاده ستدافع عن نفسها بأي ثمن، وستمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي
، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.