https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تغلق-الحدود-مع-العراق-بعد-أحداث-بغداد-وواشنطن-تحذر-من-تعرض-أمن-البلاد-للخطر-1067007372.html

إيران تغلق الحدود مع العراق بعد أحداث بغداد... وواشنطن تحذر من تعرض أمن البلاد للخطر

إيران تغلق الحدود مع العراق بعد أحداث بغداد... وواشنطن تحذر من تعرض أمن البلاد للخطر

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها الأراضي العراقية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T18:41+0000

2022-08-29T18:41+0000

2022-08-29T18:41+0000

العراق

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، قوله: "تم إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية التطورات والاضطرابات التي يشهدها هذا البلد، ويجب على الحجاج الذين ينوون السفر إلى العراق تجنب الذهاب عبر الحدود البرية".في سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في العراق، داعية إلى ضرورة تجنب تعريض أمن واستقرار وسيادة البلاد للخطر.ونشرت السفارة الأمريكية في البلاد بيانًا قالت فيه إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل"، مضيفة "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف".من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم صحة المزاعم المتعلقة بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بإخلاء السفارة في بغداد: "هذه الأنباء لا تتماشى مع الواقع".ويأتي النفي الأمريكي بعد ظهور مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قيام عدد من المروحيات بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من المنطقة الخضراء في بغداد.وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع الفاعلين السياسيين للعمل على خفض التصعيد، والعودة للحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".وأضاف البيان: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية في بغداد [المنطقة الخضراء] فورا، وإخلاء جميع المباني الحكومية، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة الشعب العراقي".ويأتي قرار الزعيم الديني، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.

https://sputnikarabic.ae/20220829/بعد-إعلان-الصدر-اعتزال-السياسة-أخطر-السيناريوهات-التي-تنتظر-العراق؟-1066986887.html

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