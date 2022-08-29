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https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تغلق-الحدود-مع-العراق-بعد-أحداث-بغداد-وواشنطن-تحذر-من-تعرض-أمن-البلاد-للخطر-1067007372.html
إيران تغلق الحدود مع العراق بعد أحداث بغداد... وواشنطن تحذر من تعرض أمن البلاد للخطر
إيران تغلق الحدود مع العراق بعد أحداث بغداد... وواشنطن تحذر من تعرض أمن البلاد للخطر
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها الأراضي العراقية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري،... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:41+0000
2022-08-29T18:41+0000
العراق
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الولايات المتحدة الأمريكية
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، قوله: "تم إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية التطورات والاضطرابات التي يشهدها هذا البلد، ويجب على الحجاج الذين ينوون السفر إلى العراق تجنب الذهاب عبر الحدود البرية".في سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في العراق، داعية إلى ضرورة تجنب تعريض أمن واستقرار وسيادة البلاد للخطر.ونشرت السفارة الأمريكية في البلاد بيانًا قالت فيه إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل"، مضيفة "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف".من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم صحة المزاعم المتعلقة بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم.وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بإخلاء السفارة في بغداد: "هذه الأنباء لا تتماشى مع الواقع".ويأتي النفي الأمريكي بعد ظهور مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قيام عدد من المروحيات بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من المنطقة الخضراء في بغداد.وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع الفاعلين السياسيين للعمل على خفض التصعيد، والعودة للحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".وأضاف البيان: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية في بغداد [المنطقة الخضراء] فورا، وإخلاء جميع المباني الحكومية، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة الشعب العراقي".ويأتي قرار الزعيم الديني، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
https://sputnikarabic.ae/20220829/بعد-إعلان-الصدر-اعتزال-السياسة-أخطر-السيناريوهات-التي-تنتظر-العراق؟-1066986887.html
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العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تغلق الحدود مع العراق بعد أحداث بغداد... وواشنطن تحذر من تعرض أمن البلاد للخطر

18:41 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Felipe Danaالوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
الوضع على الحدود العراقية الإيرانية - مدينة سرپل ذهاب، محافظة كرمانشاه، إيران 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية الاضطرابات التي تشهدها الأراضي العراقية، إثر إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي، واقتحام أنصاره عددا من المقار الحكومية في بغداد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، عن مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية، قوله: "تم إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر، على خلفية التطورات والاضطرابات التي يشهدها هذا البلد، ويجب على الحجاج الذين ينوون السفر إلى العراق تجنب الذهاب عبر الحدود البرية".
في سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في العراق، داعية إلى ضرورة تجنب تعريض أمن واستقرار وسيادة البلاد للخطر.
ونشرت السفارة الأمريكية في البلاد بيانًا قالت فيه إن "تقارير الاضطرابات في جميع أنحاء العراق اليوم مثيرة للقلق حيث لا تسمح للمؤسسات العراقية بالعمل"، مضيفة "تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء تصاعد التوترات وتحث جميع الأطراف على أن تظل سلمية وأن تمتنع عن القيام بأعمال يمكن أن تؤدي إلى دوامة من العنف".

وأضاف البيان: "لا ينبغي تعريض أمن العراق واستقراره وسيادته للخطر. حان الوقت الآن للحوار لحل الخلافات، وليس من خلال المواجهة"، مضيفة: "يجب على المتظاهرين أيضاً احترام مؤسسات وممتلكات الحكومة العراقية، التي تنتمي إلى الشعب العراقي وتخدمه ويجب السماح للمؤسسات بممارسة عملها".

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية عدم صحة المزاعم المتعلقة بإخلاء السفارة الأمريكية في بغداد، على خلفية الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية اليوم.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك"، ردا على سؤال يتعلق بإخلاء السفارة في بغداد: "هذه الأنباء لا تتماشى مع الواقع".
ويأتي النفي الأمريكي بعد ظهور مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم قيام عدد من المروحيات بإجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من المنطقة الخضراء في بغداد.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، جميع الفاعلين السياسيين إلى العمل على خفض التصعيد واللجوء إلى الحوار.
وقالت البعثة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع الفاعلين السياسيين للعمل على خفض التصعيد، والعودة للحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل الخلافات".
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
بعد إعلان الصدر اعتزال السياسة... أخطر السيناريوهات التي تنتظر العراق؟
13:54 GMT
وأضاف البيان: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في العراق جميع المتظاهرين لمغادرة المنطقة الدولية في بغداد [المنطقة الخضراء] فورا، وإخلاء جميع المباني الحكومية، والسماح للحكومة بمواصلة مسؤولياتها في إدارة الدولة لخدمة الشعب العراقي".

وأكد البيان أن العراق لا يمكن أن يكون "رهينة وضع لا يمكن التنبؤ به أو تحمله".

ويأتي قرار الزعيم الديني، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان، لكن المشاورات بين الجانبين لم تفض إلى أي نتيجة، ما دفع أعضاء التيار داخل البرلمان إلى تقديم استقالاتهم والضغط على القضاء بالتدخل لحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وهو ما رفضه الإطار التنسيقي.
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