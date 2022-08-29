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https://sputnikarabic.ae/20220829/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-التيار-الصدري-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-ويطالب-الجميع-بالتدخل-1067004161.html
الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل
الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل
دعا الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، التيارِ الصدري "إلى العودة لطاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة"، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T17:49+0000
2022-08-29T17:49+0000
مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم
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وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "يؤكد مجددا وقوفة مع الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على "الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ودعا "جميع الفعاليات دينية وسياسية واجتماعية إلى "التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيدا من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار أساساً للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس".ودعا التنسيقي أيضا، التيار الصدري قادة وجماهير إلى "العودة إلى طاولة الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تضع خارطة طريقٍ واضحة تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/تصاعد-أعمدة-الدخان-داخل-المنطقة-الخضراء-قرب-مجلس-النواب-العراقي-صور-1067001209.html
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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم

الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل

17:49 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABIزعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / QASSEM AL-KAABI
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دعا الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، التيارِ الصدري "إلى العودة لطاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة"، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة والمؤسسة الأمنية بحماية مؤسسات الدولة.
وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "يؤكد مجددا وقوفة مع الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على "الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء قرب مجلس النواب العراقي... صور
17:19 GMT
ودعا "جميع الفعاليات دينية وسياسية واجتماعية إلى "التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيدا من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار أساساً للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس".
ودعا التنسيقي أيضا، التيار الصدري قادة وجماهير إلى "العودة إلى طاولة الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تضع خارطة طريقٍ واضحة تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من الفوضى وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية
16:59 GMT
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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