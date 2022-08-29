https://sputnikarabic.ae/20220829/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يدعو-التيار-الصدري-للعودة-إلى-طاولة-الحوار-ويطالب-الجميع-بالتدخل-1067004161.html

الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل

الإطار التنسيقي في العراق يدعو التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار ويطالب الجميع بالتدخل

دعا الإطار التنسيقي في العراق، مساء اليوم الاثنين، التيارِ الصدري "إلى العودة لطاولة الحوار من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة"، مشددا على ضرورة أن تقوم الحكومة... 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T17:49+0000

2022-08-29T17:49+0000

2022-08-29T17:49+0000

مقتدى الصدر

أخبار العراق اليوم

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وقال الإطار التنسيقي، في بيان له، إنه "يؤكد مجددا وقوفة مع الدولة ومؤسساتها"، مشدداً على "الحكومة والمؤسسات الأمنية القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).ودعا "جميع الفعاليات دينية وسياسية واجتماعية إلى "التدخلِ والمبادرة من أجل درءِ الفتنة، وتغليب لغة العقلِ والحوار، وتجنيب البلد مزيدا من الفوضى وإراقة الدماء، وتحميل المسؤولية لكلِ من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد، ووضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار أساساً للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس".ودعا التنسيقي أيضا، التيار الصدري قادة وجماهير إلى "العودة إلى طاولة الحوار والعمل مع إخوانهم من أجل الوصول إلى تفاهمات مشتركة تضع خارطة طريقٍ واضحة تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح هذا الشعب العظيم".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم