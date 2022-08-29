عربي
https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تقرر-إغلاق-الحدود-مع-العراق-حتى-إشعار-آخر-1067005814.html
إيران تقرر إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر
إيران تقرر إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:13+0000
2022-08-29T18:13+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102680/05/1026800517_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_08208220f3d4c28b61fd1cb12b4b1e27.jpg
وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنه "تم إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكانت وزارة الداخلية الإيرانية دعت، في وقت سابق اليوم، "المواطنين الإيرانيين إلى عدم السفر إلى العراق حتى إشعار آخر، وأنها ستعمل على إعادة الزوار الإيرانيين إلى البلاد بسلام".من جهتها، طلبت السفارة الإيرانية لدى بغداد من "الزوار الإيرانيين الموجودين في النجف وكربلاء لأداء زيارة الأربعين عدم التجوال في بغداد وسامراء حتى إشعار آخر بسبب تطورات الأحداث في العراق"، حسب وكالة مهر الإيرانية.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20220829/إيران-تعلن-وقف-تسيير-الرحلات-الجوية-إلى-العراق-1066998423.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102680/05/1026800517_208:0:2793:1939_1920x0_80_0_0_63545d85fdfade8505a09d85b69c9374.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر

إيران تقرر إغلاق الحدود مع العراق حتى إشعار آخر

18:13 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Emad Matti الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
 الشرطة المحلية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Emad Matti
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر.
وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنه "تم إغلاق الحدود البرية مع العراق حتى إشعار آخر بسبب تطورات الأوضاع الأمنية في هذا البلد"، داعية الراغبين بزيارة العراق عدم التوجّه نحو الحدود البرية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة طيران ماهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
إيران تعلن وقف تسيير الرحلات الجوية إلى العراق
16:27 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية دعت، في وقت سابق اليوم، "المواطنين الإيرانيين إلى عدم السفر إلى العراق حتى إشعار آخر، وأنها ستعمل على إعادة الزوار الإيرانيين إلى البلاد بسلام".
من جهتها، طلبت السفارة الإيرانية لدى بغداد من "الزوار الإيرانيين الموجودين في النجف وكربلاء لأداء زيارة الأربعين عدم التجوال في بغداد وسامراء حتى إشعار آخر بسبب تطورات الأحداث في العراق"، حسب وكالة مهر الإيرانية.
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 الساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие едут на танке по шоссе близ поселка городского типа Славяносербск в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала