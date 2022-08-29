https://sputnikarabic.ae/20220829/التيار-الصدري-ينفي-مغادرة-زعيمه-مقتدى-الصدر-إلى-إيران-1067010296.html

التيار الصدري ينفي مغادرة زعيمه مقتدى الصدر إلى إيران

التيار الصدري ينفي مغادرة زعيمه مقتدى الصدر إلى إيران

نفى عضو في التيار الصدري في العراق، مساء اليوم الاثنين، مغادرة زعيم التيار مقتدى الصدر إلى إيران. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T20:38+0000

2022-08-29T20:38+0000

2022-08-29T20:38+0000

أخبار العراق اليوم

أخبار إيران

مقتدى الصدر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1067008107_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e5d7310900757b64a5a359a3f139b372.jpg

وقال عضو التيار الصدري عصام حسين، إنه "لا صحة للأنباء حول ذهاب السيد مقتدى الصدر إلى إيـران وما يُتداول في المنصات عارٍ عن الصحة".وكانت قناة "صابرن نيوز" العراقية قالت إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران قبل قليل، عبر مطار النجف الأشرف".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, مقتدى الصدر