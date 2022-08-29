https://sputnikarabic.ae/20220829/الجامعة-العربية-تحذر-من-انزلاق-الوضع-في-العراق-إلى-مزيد-من-الفوضى-وتدعو-إلى-تغليب-المصلحة-الوطنية-1067000583.html

الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من الفوضى وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية

الجامعة العربية تحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من الفوضى وتدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية

دعت جامعة الدول العربية، مساء اليوم الاثنين، جميع الأطراف العراقية إلى تغليب المصالح الوطنية، محذرة من انزلاق الوضع إلى مزيد من الفوضى. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T16:59+0000

2022-08-29T16:59+0000

2022-08-29T16:59+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول، بأن "أحمد أبو الغيط الأمين العام يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية، وأنه يدعو كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة علي استقرار البلاد"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف المتحدث أن الأمين العام "يحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء"، مشددا علي ضرورة "ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كافة المظاهر المسلحة وتفادي إراقة الدماء".وأشار أبو الغيط إلى أن "الجامعة العربية تتابع كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الأمن والاستقرار في البلاد"، وفقا للمتحدث.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20220829/أمريكا-قلقة-من-تصاعد-الأحداث-في-العراق-وتدعو-الجميع-إلى-عدم-تعريض-استقرار-وسيادة-البلاد-للخطر-1066999232.html

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر