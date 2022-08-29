https://sputnikarabic.ae/20220829/الروبية-الهندية-تسجل-أدنى-مستوياتها-على-الإطلاق-1066980939.html
الروبية الهندية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق
الروبية الهندية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق
هبطت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 80.15 مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مسجلة انخفاضا قدره 31 بيسة (فلس) مقارنة بالإغلاق... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:49+0000
2022-08-29T12:49+0000
2022-08-29T12:49+0000
اقتصاد
أخبار الهند اليوم
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نيودلهي- سبوتنيك. في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 80.10 مقابل الدولار الأمريكي، ثم هبطت إلى 80.15، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".ارتفع مؤشر الدولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قال يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يعتزم الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، لخفض التضخم إلى مستوى 2%.في سوق الأسهم المحلية، انخفض مؤشر "بي إس إي سينسكس" 966.68 نقطة أو بنسبة 1.64% إلى 57867.19 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إن إس إي نيفتي" بمقدار 283.90 نقطة أو 1.62% إلى 17275 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20220828/إليزابيث-وارن-سياسات-الفيدرالي-ستتسبب-في-ركود-الاقتصاد-الأمريكي-1066940148.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الهند اليوم
اقتصاد, أخبار الهند اليوم
الروبية الهندية تسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق
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هبطت الروبية الهندية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 80.15 مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات المبكرة يوم الاثنين، مسجلة انخفاضا قدره 31 بيسة (فلس) مقارنة بالإغلاق الأخير.
نيودلهي- سبوتنيك
. في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، افتتحت الروبية عند 80.10 مقابل الدولار الأمريكي، ثم هبطت إلى 80.15، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".
ارتفع مؤشر الدولار بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي قال يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يعتزم الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة
، لخفض التضخم إلى مستوى 2%.
في سوق الأسهم المحلية، انخفض مؤشر "بي إس إي سينسكس" 966.68 نقطة أو بنسبة 1.64% إلى 57867.19 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إن إس إي نيفتي" بمقدار 283.90 نقطة أو 1.62% إلى 17275 نقطة.