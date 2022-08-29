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السودان... الخرطوم وعطبرة تبلغان مستوى الفيضان
السودان... الخرطوم وعطبرة تبلغان مستوى الفيضان
أعلنت السلطات السودانية، أن مدينتي الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان الذي ضرب عدة ولايات في البلاد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T11:13+0000
2022-08-29T11:13+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا في البيان الصادر، اليوم الاثنين، عن لجنة الفيضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقال البيان إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، مشيرا إلى أن منسوب النيل الأزرق بلغ عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب.وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم.وحثت اللجنة المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.ويوم أمس الأحد، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت 6 ولايات إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.يذكر أن موسم الأمطار يبدأ عادة في السودان في يونيو/ حزيران ويستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وتصل الفيضانات لذروتها في أغسطس/ آب وسبتمبر.وخلال العام الماضي، لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.
https://sputnikarabic.ae/20220828/السودان-يعلن-ارتفاع-عدد-الولايات-المتضررة-من-السيول-لـ-10--1066920591.html
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أخبار السودان اليوم
أخبار السودان اليوم

السودان... الخرطوم وعطبرة تبلغان مستوى الفيضان

11:13 GMT 29.08.2022
© AP Photo / Marwan Aliتداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 5 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Marwan Ali
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أعلنت السلطات السودانية، أن مدينتي الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان الذي ضرب عدة ولايات في البلاد.
جاء هذا في البيان الصادر، اليوم الاثنين، عن لجنة الفيضان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
تداعيات فيضان مياه النيل الأزرق في منطقة أم درمان في السودان، 26 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2022
السودان يعلن ارتفاع عدد الولايات المتضررة من السيول لـ 10
أمس, 07:47 GMT
وقال البيان إن الخرطوم وعطبرة بلغتا مستوى الفيضان، مشيرا إلى أن منسوب النيل الأزرق بلغ عند الحدود السودانية الإثيوبية 550 مليون متر مكعب.
وسجل منسوب نهر عطبرة 598 مليون متر مكعب، بينما سجل منسوب النيل الأبيض 157 مليون متر مكعب في اليوم.
وحثت اللجنة المواطنين الذين يقطنون على ضفاف النيل الرئيسي ونهر عطبرة على اتخاذ الحيطة والحذر من أجل الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.
ويوم أمس الأحد، أعلن المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول التي ضربت 6 ولايات إلى 99 حالة وفاة و93 مصابا.
يذكر أن موسم الأمطار يبدأ عادة في السودان في يونيو/ حزيران ويستمر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وتصل الفيضانات لذروتها في أغسطس/ آب وسبتمبر.
وخلال العام الماضي، لقي أكثر من 80 شخصا مصرعهم في حوادث مرتبطة بالفيضانات خلال موسم الأمطار.
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