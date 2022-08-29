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https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-نوفايا-كاخوفكا-ومحطة-الطاقة-الكهرومائية-1066978079.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية
قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا في خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت خلال النهار أكثر من 10 هجمات صاروخية على نوفايا كاخوفكا، بما في ذلك... 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T12:06+0000
2022-08-29T12:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأضاف خلال لقاء مع "سبوتنيك": "تم الإعلان عن إخلاء أماكن العمل، وغادر الناس إلى الملاجئ، لكن العمل في إعداد المدارس مستمر".وأشار ليونتييف إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الطاقة الكهرومائية كما تم استهداف جسر كاخوفكا الذي يمتد على طول السد الكهرمائي والمباني الإدارية المجاورة ومنطقة القناة المغلقة.وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد عقد اجتماعا يوم أمس مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون، حيث نوقش الوضع العسكري سرا، بحسب ما نشرت القناة التابعة لمكتب الرئيس الأوكراني على "تلغرام".وجاء في الرسالة أن "المشاركين في الاجتماع " السري "استمعوا إلى معلومات حول الوضع العملياتي في الجبهة، ونظروا في قضايا أخرى تتعلق بالأمن والدفاع". وحضر الاجتماع رؤساء القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220829/القوات-الروسية-تدخل-بلدة-على-طريق-يؤدي-إلى-أهم-مدينة-جنوبي-أوكرانيا-1066956446.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تستهدف مدينة نوفايا كاخوفكا ومحطة الطاقة الكهرومائية

12:06 GMT 29.08.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورقوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022
قوات الهندسة العسكرية التابعين لمنطقة جنوب روسيا يرممون البنى التحتية في منطقة خيرسون، أوكرانيا أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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قال فلاديمير ليونتييف، رئيس إدارة منطقة نوفايا كاخوفكا في خيرسون، إن القوات الأوكرانية شنت خلال النهار أكثر من 10 هجمات صاروخية على نوفايا كاخوفكا، بما في ذلك مبان سكنية ومدرسة.
وأضاف خلال لقاء مع "سبوتنيك": "تم الإعلان عن إخلاء أماكن العمل، وغادر الناس إلى الملاجئ، لكن العمل في إعداد المدارس مستمر".

وتابع ليونتييف: "تم الإعلان عن عملية إخلاء اليوم خلال النهار، وكانت صفارات الإنذار تعمل لمدة يوم تقريبا - لقد ترك الناس وظائفهم، وهم في ملاجئ من القنابل. ولكن على الرغم من كل هذا، يواصل عمالنا الذين يعدون المدارس العمل. يومي السبت والأحد لقد تم العمل على إعداد المدارس ورياض الأطفال للعمل".

وأشار ليونتييف إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محطة الطاقة الكهرومائية كما تم استهداف جسر كاخوفكا الذي يمتد على طول السد الكهرمائي والمباني الإدارية المجاورة ومنطقة القناة المغلقة.
جندي روسيا في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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القوات الروسية تدخل بلدة على طريق يؤدي إلى أهم مدينة جنوبي أوكرانيا
07:20 GMT
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد عقد اجتماعا يوم أمس مع رؤساء وكالات إنفاذ القانون، حيث نوقش الوضع العسكري سرا، بحسب ما نشرت القناة التابعة لمكتب الرئيس الأوكراني على "تلغرام".
وجاء في الرسالة أن "المشاركين في الاجتماع " السري "استمعوا إلى معلومات حول الوضع العملياتي في الجبهة، ونظروا في قضايا أخرى تتعلق بالأمن والدفاع".
وحضر الاجتماع رؤساء القوات المسلحة ووكالات الاستخبارات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن في أوكرانيا.
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