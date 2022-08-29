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https://sputnikarabic.ae/20220829/الكاظمي-يوجه-بفتح-تحقيق-عاجل-في-أحداث-المنطقة-الخضراء-ويأمر-بمنع-استخدام-الرصاص-على-المتظاهرين-1067006638.html
الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء ويأمر بمنع استخدام الرصاص على المتظاهرين
الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء ويأمر بمنع استخدام الرصاص على المتظاهرين
وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء في بغداد. 29.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-29T18:33+0000
2022-08-29T18:33+0000
مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم
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وقال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا"، مشددا على "التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وأكد الكاظمي أن "القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها بـ"فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر, أخبار العراق اليوم

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء ويأمر بمنع استخدام الرصاص على المتظاهرين

18:33 GMT 29.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEHاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد
اشتباكات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين تابعين للتيار الصدري في المنطقة الخضراء في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
© AFP 2022 / HUSSEIN FALEH
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وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، بفتح تحقيق عاجل بشأن أحداث المنطقة الخضراء في بغداد.
وقال مكتب الكاظمي، في بيان له، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا"، مشددا على "التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها"، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2022
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وأكد الكاظمي أن "القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها بـ"فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".
واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.
وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.
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