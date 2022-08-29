https://sputnikarabic.ae/20220829/تصاعد-أعمدة-الدخان-داخل-المنطقة-الخضراء-قرب-مجلس-النواب-العراقي-صور-1067001209.html

تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء قرب مجلس النواب العراقي... صور

تصاعد أعمدة الدخان داخل المنطقة الخضراء قرب مجلس النواب العراقي... صور

ارتفعت أعمدة الدخان، مساء اليوم الاثنين، قرب مجلس النواب العراقي وسط بغداد، فيما عجزت فرق الدفاع المدني عن الوصول إلى هناك بسبب الرصاص. 29.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-29T17:19+0000

2022-08-29T17:19+0000

2022-08-29T17:19+0000

أخبار العراق اليوم

مقتدى الصدر

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ونقل موقع قناة "السومرية" العراقي، عن مصدر أمني، قوله إن "أعمدة الدخان ترتفع ضمن مقتربات مجلس النواب فيما لم تعرف الأسباب لغاية الآن"، مشيرا إلى أن "فرق الدفاع المدني لم تتمكن من الوصول لمكان الحادث؛ بسبب رمي الرصاص المتقطع".في هذه الأثناء، أغلق متظاهرون، مساء اليوم، مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء. وقال موقع "السومرية"، إن نحو 100 متظاهر قاموا باغلاق مكتب مجلس النواب في حي الحسين وسط مدينة كربلاء.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لرئاسة الوزراء، في بيان لها، "حظر التجول الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين إلى إشعار آخر".واقتحم العشرات من أنصار مقتدى الصدر، المنطقة الخضراء في بغداد، بعد وقت قصير من إعلانه اعتزال السياسة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين، حيث يقع المبنى الحكومي والسفارات الأجنبية.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الأمن العراقية وهي تدخل القصر الجمهوري في المنطقة الخضراء بعد خروج المتظاهرين.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيا، وإغلاق جميع المؤسسات الصدرية إلا "المرقد الشريف" وهيئة تراث آل الصدر.وجاء بيان اعتزال الصدر بعد أن انتهت مهلة الـ72 ساعة التي منحها يوم الجمعة الماضي، إلى المحكمة العليا لحل البرلمان، وبعد تقديم رئيس الكتلة النيابية الصدرية طلبا رسميا بهذا الشأن.

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أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر